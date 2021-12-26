Malatya'da Mahallelilik Kültürünün arttırılması için çaba

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde, mahallelilik kültürünün yaşatılması ve arttırılması için çaba gösteriliyor. ''Mahalle Kültürü'' ve ''Komşuluk Kültürü'' nün canlandırılması ve yaşatılması için çaba gösteren Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği istişare toplantısı yaptı.

Tecde İş Merkezi salonunda düzenlenen Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin istişare toplantısında konuşan Dernek Başkanı Mustafa Eserçelik, dernek olarak yaptıkları faaliyetleri dile getirdi. Eserçelik, fakir öğrencilere burs, taziyelerde yemek verdiklerini ve mahallede fakirleri gözetip yardım yaptıklarını söyledi. Eserçelik, Tecde iş merkezinde derneklerine yer veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit ise ''Mahalle Kültürü'' ve ''Komşuluk Kültürü'' nün canlandırılması ve yaşatılması için çaba gösterdiklerini belirterek, Tecde’nin imara açılmasından sonra birçok bina yapıldığını ve nüfusun 30 bin’e yaklaştığını belirterek, eski kültürü yaşatmak için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Dernek üyeleri, Cemal Koyunoğlu, Nedim Özata, Cafer Kartal, Gaffar Gülşen ve Murat Demir de ''Mahalle Kültürü'' ve ''Komşuluk Kültürü'' nün canlandırılması ve yaşatılması için yapılacakları dile getirirken, dernekte bundan böyle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için uzman kişiler tarafından konferanslar verilmesi önerisini sundular.

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