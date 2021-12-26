Malatya'daki Karadenizliler hamsi etkinliğinde bir araya geldi

Malatya'daki Karadenizliler 3. Hamsi etkinliğinde bir araya geldi. Geleneksel 3. Hamsi Etkinliği ilgi gördü.

Malatya’da yaşayan çok sayıda Karadenizli programa katıldı. Rizeli olan Malatya’nın Yazıhan İlçesi Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal da programa katıldı. Kazdal, programa katıldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Buraya gelmeden bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmemiştim. Maşallah, Allah aranızdaki muhabbeti arttırsın. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Karadenizliler adına konuşan Talat Aydemir de "Pandemi nedeniyle bir süre ara verdik programlarımıza. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biz de elimizden geldiğince Karadenizlileri bir araya getirme kapsamında programları sürdürmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Programda çeşitli çekilişler yapılarak sürpriz hediyeler verildi.

Programda konuklara hamsi ikramı yapıldı. Konser ile program tamamlandı.

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