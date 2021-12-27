Malatya’da okullarda 35 atölye oluşturuldu

Malatya’da, "Beceri Temelli Öğrenme Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" kapsamında okullarda 35 atölye oluşturuldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) programı kapsamında, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) işbirliğinde 2019 yılında başlatılan "Beceri Temelli Öğrenme Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Malatya’da 35 Tasarım Beceri Atölyesi kurumu tamamlandı. 3 yıl süren proje kapsamında Malatya’da yaşanan deprem afeti ve tüm dünyada süre gelen salgın koşullarına karşın 25 atölye kurulumu projesi 13 ilçeyi de kapsayacak şekilde 35 atölye olarak tamamlandı.

Proje kapsamında atölye kurulumu yapılan okullardaki 450 öğretmene etkileşimli ve etkili sınıf yönetimi, proje tabanlı öğrenme, STEAM, atölye uygulamalarıyla dil becerilerinin geliştirilmesi, tasarım odaklı düşünme, meydana getirici drama, proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı ve eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı alanlarında eğitimleri verildi.

Tamamlanan proje kapsamında okullarda 35 atölyenin oluşturulduğu kaydedildi.

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