Kur’an bülbüllerinden Kur’an tilaveti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’nın Darende İlçesi’nde Kur’anı Kerim Kursuna katılan öğrenciler, protokol üyelerine Kur’an tilaveti sundu.

Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, Hâkim Murat Milisoğlu ve Cumhuriyet Savcısı Ebu Bekir Aslan, diğer ilgili ve yetkililer, İlçe Müftülüğüne bağlı Hulusi Efendi Erkek Hafızlık Kur’ ân Kursunu ziyaret etti. Kur’anı Kerim Kursuna katılan öğrenciler, protokol üyelerine Kur’an tilaveti sundu.

Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, öğrencileri tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.