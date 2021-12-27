Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için tören

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Malatya’da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuru Uğur Bulut için Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi Mazi sokaktaki ikametinde dün 22.00 sularında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde (KOM) görevli evli iki çocuk babası polis memuru Uğur Bulut (51) için Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzelendi. Bulut’un öz geçmişinin okunmasıyla başlayan törende Kur'anı Kerim tilaveti okunup, dua edilirken, Vali Aydın Baruş, hayatını kaybeden polis memurunun ailesine baş sağlığı diledi.

Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, emniyet mensupları ile hayatını kaybeden polis memurunun ailesi ve yakınlarının katıldığı tören sonrası polis memuru Uğur Bulut’un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi olan Elazığ iline uğurlandı.

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