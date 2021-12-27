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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Helikopterli trafik denetimi

İHA

Helikopterli trafik denetimi

Malatya Jandarma görevlileri, Helikopter ile havadan trafik denetimine ağırlık verdi. Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın’ın katılımıyla 2 saat süren Helikopter ile trafik denetiminde 20 araç sürücüsüne 12 bin 242 TL cezai işlem uygulandı. 2 araç trafikten men edildi.
Jandarma tarafından, trafik güvenliğini sağlamak, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılmasına yönelik olarak “20212030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesinde, Güvenli Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde, “Helikopterle” etkin, sürekli ve yoğun trafik denetimleri yapılarak trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sunulması hedeflendi. Bu kapsamda, Malatya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince “Algılanan yakalanma riski duygusunun” sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla 2021 yılı trafik tedbirleri çerçevesinde Helikopter İle Havadan Trafik Denetimi yapıldı. Helikopter Denetimi Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın’ın katılımı ve koordinesinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren denetimde, trafik kural ihlalinden 20 araç sürücüsüne 12 bin 242 TL cezai işlem uygulandı. 2 araç trafikten men edildi.
İl genelinde karayolunu kullanan sürücülerin denetimlerinin aralıksız sürdürülerek, İHA, Helikopter ve Drone gibi hava araçlarıyla denetimlere ağırlık verileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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