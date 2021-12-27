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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da 86 okul kütüphaneye kavuştu

İHA

Malatya’da 86 okul kütüphaneye kavuştu

Malatya’da "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi çalışmaları kapsamında tamamlanan 86 Kütüphanenin açılışı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Malatya Türkiyem Ortaokulu’nda tören düzenlendi.
Proje kapsamında Türkiyem Ortaokulu’na kazandırılan kütüphanenin açılışında konuşan Vali Aydın Baruş, toplam 640 okul ve eğitim kurumundan 90’ında Kütüphane bulunmadığını, bu proje kapsamında 86’sının tamamlandığını ifade ederek, “Bu kampanya çerçevesinde ilimizde 90 okul kütüphanesi kurulma kampanyası ekim ayında başlatıldı. Bugüne kadar da bunların 86’sı tamamlandı. 31 Aralım itibariyle de kalan dördü de tamamlanmış olacak. Bunlarda 59’u Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel bütçesinden, 31’i de Avrupa Birliği tarafından yürütülen Piktes projesi ile karşılanıyor. Artık 640 eğitim kurumumuzdan hiç biri kütüphanesiz kalmamış olacak. Burada en büyük kazanım çocuklarımızın, öğrencilerimizin. Çünkü çocuklarımız kütüphanelerden gerektiği gibi yararlanma konusunda imkansızlık nedeniyle bu imkanlardan mahrum kalırlarsa bu hepimizin kusuru ve eksiği olarak kalacaktı. Bu proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte yeni açılan kütüphanelerimizde yaklaşık 50 bin kitap temin edildi. Böylece çocuklarımızın yararlanabileceği gerek kaynak kitap, gerek se günlük hayatta okuyabileceği kitaplar anlamında ciddi bir kaynak takviyesi yapılmış oldu” dedi
Proje kapsamında genel bütçeden yaklaşık 1,5 milyon TL civarında para harcandığını da ifade eden Baruş,” Genel bütçeden yaklaşık 1,5 milyon TL civarında para harcandı. Ama bunun üzerinde bir kaynak da kütüphanelerimize temin edilmiş oldu. İL Milli Eğitim Müdürümüz sağ olsun hayırseverlerin ve okullarımızın desteğini alarak bu çalışmayı gerçekleştirmiş odu. Bundan sonraki çocuklarımızın okuma sevgisinin, okuma aşkının daha da artacağını düşünüyoruz. Kütüphane kurulan okullarımızda çocuklarımızın hem ders çalışma anlamında, hem de kitap temin etme noktasında kütüphanelerimizin son derece kendilerine yararlı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
Malatya İl Halk Kütüphanesi inşaatında bu yıl ivme kazanacağını da belirten Baruş, “Bilindiği üzere, Millet Bahçesinin yanında kütüphane inşaatı devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği var. Büyükşehir Belediyemizin de iş birliği halinde devam ediyor. İnşaatın bu yıl ivme kazanacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yılsonuna kadar tamamlanmasını ümit ediyoruz. Güzel bir kütüphane olacak. Alan olarak da iyi bir yerde. İl Halk Kütüphanesinin olmaması şehrimiz için çok büyük bir eksiklik. Bina tamamlandıktan sonra inşallah, zemin katında gençlik merkezi, üst katlar da kütüphane olarak hizmet verecek. Böylece İlimizdeki çok önemli bir açık da kapanmış olacak” ifadelerini kullandı.

“15 bin kütüphane tamamlandı”
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ise proje kapsamında bugüne kadar 15 bin kütüphanenin tamamladığını ifade ederek, “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’ni Bakanımız başlattığı zaman hakikaten çok kısa bir zamanda 17 bin okulumuzda, 17 bin kütüphane oluşturulması hedefi kondu ve dün itibarıyla 15 bini tamamlanmış idi. Bu hafta içerisinde eksiklerin tamamlanması ile birlikte bu süreç tamamlanmış olacak.
Bizler tabi okumanın insanları geliştiren, insanları hem kendi tarihi ile hem kendi kültürü ile barışık bir şekilde yetişmesini sağlayan gerek akademik anlamda, gerek sosyal anlamda, kültürel anlamda daha iyi bir noktaya gelmelerini sağlayan bir unsur olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda bizim inancımız zaten ‘Oku’ diye başlar. İlk emir ‘Oku’. Bu açıdan da baktığımız zaman okumanın, düşünmenin, tefekkür etmenin, öğrendiklerimizi çevremizdekilerle paylaşmanın bizim için çok büyük bir kıymeti var” şeklinde konuştu.

“Okumanın önemli olduğunu hepimiz biliyoruz”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise kütüphanelerin önemine değinerek, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emin Erdoğan’ın başlatmış olduğu “ Kütüphanesiz Okul Kalmasın” kampanyası dahilinde bugün itibariyle Malatya’daki okullarımızın tümünde kütüphane açılmıştır. Okumanın önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün Malatya’da bir örnek olarak Türkiyem Ortaokulunda geçtiğimiz günlerde hakkın rahmetine kavuşan Sezai Karakoç adına okul kütüphanesi düzenlendi ve şuanda Malatya’daki okullarımızın hemen hemen hepsinde okul kütüphaneleri var” dedi.
Törene, Vali Aydın Baruş, Malatya AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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