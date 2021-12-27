Evinde ölü bulunan polis memuru için tören düzenlendi

Türkiye’de her iki elektrikli araca bir şarj düşüyor



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da yalnız yaşadığı evinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Uğur Bulut (51) için tören düzenlendi.

Çilesiz Mahallesi, Mazi Sokak'taki evinde görev nedeniyle yalnız yaşayan evli ve 2 çocuk babası Uğur Bulut'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Dün akşam saatlerinde adrese giden ekipler, Bulut'u evde hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibi, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için Adli Kıp Kurumu´na kaldırılan Bulut'un kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Uğur Bulut'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve polis memurları ile yakınları katıldı. Bulut'un öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından dua edildi. Törende gözyaşı döken Bulut'un annesi Fatma, eşi Çiğdem ve çocukları Oğuzhan ve Enes'i, protokol üyeleri teselli etti. Bulut'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Elazığ'a gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-12-27 15:29:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.