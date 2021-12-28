Madde bağımlılığı tiyatro ile anlatıldı

Çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak kalmalarına katkıda bulunmak için sahnelenen 'Madde Bağımlılığı' tiyatro oyunu ilgi gördü.

Habusem Sanat Topluluğu ile Malatya Şehir Tiyatrosu’nun ortaklaşa sahnelediği 'Madde Bağımlılığı' tiyatro oyununda, madde bağımlısı olanların hareketleri anlatıldı.

Sabancı Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyunu hakkında bilgi veren Habusem Sanat Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Bulğak, “Bizler sokaklarda bazen madde almış gençler görüyoruz. Bu duruma üzülüyoruz. Zararlı maddelerden, bağımlılıktan gençlerin uzaklaşması ve daha fazla yaygınlaşmaması için tiyatrocular olarak bir oyun sahneleme kararı aldık. Bir oyun yazdık ve oynadık. Seyircilerimiz anlattığımız mesajın yerinde olduğunu söyledi” dedi.

Malatya Şehir Tiyatrosu Yönetmeni Şükrü Atay ise, “Seyircilerimize teşekkür ederiz. Böylesine önemli bir oyunda bizleri yalnız bırakmadılar. Hayatın acı noktasında bu gibi durumları oyunlarımız ile zararlı alışkanlıklardan uzak kalınması için elimizden geleni yapıyoruz. Bizler sanat üzerinden bu gerçeklerle insanlara mesajlar vermek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Malatyalı tiyatro sevenler, 'Madde Bağımlılığı' isimli oyuna yoğun ilgi gösterdi.

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