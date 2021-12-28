Yeşilyurt'ta Mehmet Akif'ler anıldı Çınar: “Akifleri Akif yapan, aileleridir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt'ta Mehmet Akif'ler anıldı Çınar: “Akifleri Akif yapan, aileleridir”

İHA

Yeşilyurt'ta Mehmet Akif'ler anıldı Çınar: “Akifleri Akif yapan, aileleridir”

Yeşilyurt Belediyesi ile Eğitim BirSen Malatya Şubesi işbirliğiyle, İstiklal Marşı’nın Şairi, Büyük Mütefekkir, Şair, Yazar Merhum Mehmet Akif Ersoy ile ŞairYazar Mehmet Akif İnan anısına düzenlenen ‘ Akifleri Yetiştiren Aile Olmak’ konulu söyleşi ve şiir dinletisinde duygusal anlar yaşandı.
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85’inci yıldönümü ile 6 Ocak 2000 yılında hayata veda eden Türk Edebiyatının önde gelen isimlerinden ŞairYazar Mehmet Akif İnan anısına Sabancı Kültür Merkezinde ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projesi kapsamında özel bir anma programı düzenlendi.
Mehmet Akif Ersoy ile Mehmet Akif İnan’ın örnek hayatı, çektikleri zorluklar, fikir dünyaları ve vatan sevgilerinin anlatıldığı video gösteriminden sonra programın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatan, bayrak ve memleket sevdalısı Mehmet Akif Ersoy ve Mehmet Akif İnan anısına düzenledikleri anma programıyla taçlandırdıklarını söyledi.
‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projesi kapsamında düzenledikleri söyleşiler, yazarhalk buluşmaları ve şiir dinletileriyle ailenin önemini güçlü bir şekilde ön plana çıkardıklarını ifade eden Başkan Çınar, “Eğitim BirSen Malatya Şubesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projemize ve yayımlanan kitabımıza destek veren yazar ve eğitimcilerimizi hemşerilerimizi buluşturduğumuz etkinliklerimize devam ediyoruz. Türk Edebiyatına gönlünü veren, yazıları, söylemleri ve şiirleriyle farklı dünyaların kapılarını bizlere açan kent içi ve kent dışından gelen çok kıymetli yazarlarımızla faydalı ve verimli programlar düzenleyerek, 7’den 70’e tüm hemşerilerimizin en iyi şekilde bilgilenmesini sağlayıp, kaliteli ve doğru bilgilere ulaşımını kolaylaştırıyoruz. İstiklal Marşımızın şairi, vatanperver, büyük bir dava adamı şair, yazar Mehmet Akif Ersoy ile yine şiirleri ve konuşmalarıyla örnek bir kişilik olan şair, yazar Mehmet Akif İnan anısına düzenlediğimiz ’Akifleri Yetiştiren Aile Olmak’ söyleşisi ve şiir dinletisi ile de hem ailenin önemi hem de hayatlarını vatanlarına, bayraklarına ve memleketlerine adayan iki müstesna ve özel şahsiyeti yâd etmiş olacağız. İstiklal savaşımızı, eşsiz kalemi ile birleştiren fikir ve edebiyat adamı Mehmet Akif Ersoy, memleketimizin en güçlü kalemlerinden biri olmuş ve bu dönemde Millî Mücadele ruhunun canlanmasına ve yaşatılmasına ömrünü adamıştır. Cepheden cepheye koşan milli şairimiz Akif idealindeki Asım’ın Nesli uğruna her türlü zorluğa katlanmıştır. Söyledikleri ve yaşadıklarıyla Türk Milleti’nin hayranlığını kazanan Akif, ruh dünyası, vatan millet sevgisi ve mücadele azmi ile örnek bir şahsiyet olarak gönüllerimizdeki yerini yücelterek korumaya devam edecektir.6 Ocak 2000 yılında vefat eden Mehmet Akif İnan ise gerek söylemleri, konuşmaları ve şiirleriyle özellikle genç neslin üzerinde etkili olan değerli bir dava adamıdır. Hayatları zorluklar ve sıkıntılar altında geçmiş ancak vatan ve bayrak sevdasını asla yitirmeyen iki kahramanımızı ve dava adamımızı yâd ettiğimiz bugünlerde tek temennimiz; bu topraklarda çok sayıda Akiflerin yetişmesidir. Mehmet Akif Ersoy ile Mehmet Akif İnan gibi iki değerli şahsiyeti yetiştiren, onlara ilim ve irfan yolunda yol göstericisi olan, yüreklerine vatan ve bayrak sevdasını aşılayan hiç şüphesiz aileleridir. Çocuklarımızı bu anlayışla büyütmeli ve Akiflerin ruhunu aşılamalıyız. Bugün ki etkinliğimize katılan çok değerli yazarlarımız ve eğitimcilerimizde Mehmet Akif Ersoy ile Mehmet Akif İnan’ı hayatları, savundukları fikirler ve aile yaşantıları üzerine çok faydalı bilgiler paylaşacaklar. Davetimize icabet eden değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; gönül coğrafyamızın mümtaz kişiliği ve en önemli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 85’inci yıl dönümünde bir kez daha minnetle yâd ediyor, şahsında ahirete irtihal etmiş tüm manevi değerlerimize şükranlarımı sunuyorum. Türk Edebiyatına önemli eserler kazandırmış olan değerli şairimiz Mehmet Akif İnan’a da Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun” diye konuştu.

"Bin öğrenci, 400 öğretmen ve 53 yazarla yola çıktık"
Eğitim BirSen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez de, konuşmasının başında merhum Mehmet Akif Ersoy ile Mehmet Akif İnan’ı yâd edip, “ ‘Vatan için ölmekse kaderim ben o kaderin ellerinden öperim’ diyen İstiklal Marşımızın büyük şairi, vatan sevdalısı Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla yâd ediyorum, Rabbim rahmet eylesin. ‘Kim demiş her şeyin bitişi ölüm, destanlar yayılır mezarlarımızdan’ sözleriyle yüreklere dokunan güzel sözler ve şiirler kaleme alan, büyük bir dava adamı merhum Mehmet Akif İnan’ı da rahmetle anıyoruz. Cenabı Allah bizleri akiflerin yolundan gidenlerden eylesin inşallah. ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projemize önemli destekler sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ile ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bizler bin öğrenci, 400 öğretmen ve 53 yazarla yola çıktık, Malatya’da ise 18 yazarımız projemize katılarak toplamda 71 yazarın destekleriyle kitabımızı tamamlayarak yayımladık.29 Mayıs 2022 yılına kadar da bu programlarımız devam edecektir” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından moderatörlüğünü, Şair, Yazar ve Eğitimci Nilüfer Zontul Aktaş’ın yaptığı söyleşi ve şiir dinletisine katılan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü ve Yazar Mehmet Nezir Gül, Şair ve Yazarlar Mustafa Özçelik, Şakir Kurtulmuş ve Özcan Ünlü, Mehmet Akif Ersoy ile Mehmet Akif İnan’ın hayatları, eserleri, fikir dünyaları ve bugüne bıraktıkları mirasları hakkında hazırladıkları sunumları paylaştılar.
Yaklaşık 2 saate yakın süren söyleşinin ardından şair ve yazarlara kayısı paketi, ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ kitabı ve fincan takımı hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya yeni bir devlet hastanesine kavuşuyor 360 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesinin yüzde 98’i tamamlandı
YEREL HABERLER Malatya yeni bir devlet hastanesine kavuşuyor 360 ...
Turizmde tanıtım atağı
YEREL HABERLER Turizmde tanıtım atağı
Madde bağımlılığı tiyatro ile anlatıldı
YEREL HABERLER Madde bağımlılığı tiyatro ile anlatıldı
Korona virüs sayesinde 30 santimlik tümöründen kurtuldu İşitme ve konuşma engelli kadın hem virüsü yendi hem de tümöründen kurtuldu
YEREL HABERLER Korona virüs sayesinde 30 santimlik tümöründen ...
AK Partili Tüfenkci’nin kurum ve kuruluş ziyaretleri sürüyor Tüfenkci’den kadın girişimcilere destek açıklaması
YEREL HABERLER AK Partili Tüfenkci’nin kurum ve kuruluş ziyaretleri ...
Organik ekmeğin fiyatını döviz düşünce indirdi Azimli kadın, 49 yaşında otomobil sahibi oldu
YEREL HABERLER Organik ekmeğin fiyatını döviz düşünce indirdi Azimli ...
Malatya'da 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi
Malatya'da yangın ve kurtarma eğitimi
YEREL HABERLER Malatya'da yangın ve kurtarma eğitimi
Yeşilyurt 'ta kentsel dönüşüm proje alanında temel atma töreni yaptı Çınar: “Kentsel dönüşüm projelerine örnek gösterilecek kıymetli bir eseri ilçemize kazandıracağız”
YEREL HABERLER Yeşilyurt 'ta kentsel dönüşüm proje alanında temel ...
Başkan Cömertoğlu’ndan, Kazakistan ile kardeş belediye olmak için teklif
YEREL HABERLER Başkan Cömertoğlu’ndan, Kazakistan ile kardeş ...
Üniversite öğrencileri atık topladı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri atık topladı
Milletvekili Çalık: "Kemal Kılıçdaroğlu bu gidişatla 2023'te mağlubiyet şampiyonu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek"
YEREL HABERLER Milletvekili Çalık: "Kemal Kılıçdaroğlu bu gidişatla ...
Esenlik Marketlerden dev indirim
YEREL HABERLER Esenlik Marketlerden dev indirim
Evinde ölü bulunan polis memuru için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan polis memuru için tören düzenlendi
Evinde ölü bulunan polis memuru için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan polis memuru için tören düzenlendi
Malatya’da zehir tacirlerine darbe
YEREL HABERLER Malatya’da zehir tacirlerine darbe
Malatya’da 86 okul kütüphaneye kavuştu
YEREL HABERLER Malatya’da 86 okul kütüphaneye kavuştu
İhbar, uyuşturucu yakalattı
YEREL HABERLER İhbar, uyuşturucu yakalattı
Helikopterli trafik denetimi
YEREL HABERLER Helikopterli trafik denetimi
Başkan Güder: “Projemizi 2022’de tamamlayacağız”
YEREL HABERLER Başkan Güder: “Projemizi 2022’de tamamlayacağız”
Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için tören
YEREL HABERLER Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için ...
Kur’an bülbüllerinden Kur’an tilaveti
YEREL HABERLER Kur’an bülbüllerinden Kur’an tilaveti
Malatya’da okullarda 35 atölye oluşturuldu
YEREL HABERLER Malatya’da okullarda 35 atölye oluşturuldu
Yalnız yaşayan polis memuru evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan polis memuru evinde ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.