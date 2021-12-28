Yeni Malatyaspor, Süper Lig´de en kötü ilk yarıyı yaşadı



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)SÜPER Lig´de sezonun ilk yarısını Fenerbahçe mağlubiyetiyle kapayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin son sırasına yerleşti. Alınan kötü sonuçların ardından kulüp içerisinde moral ve motivasyon giderek azalırken, gereken adımlar atılmadığı taktirde büyük ölçüde Sarı-siyahlılar bu sezon küme düşebilir.

Süper Lig temsilcilerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında aldığı 2-0´lık mağlubiyetin ardından eksi 18 averaj ve 15 puanla sıralamada 20´nci sıraya yerleşti. Beşinci sezonunu geçirdiği Süper Lig´de oynadığı 19 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 12 de mağlubiyet alan Malatya temsilcisi, ilk yarılar baz alındığında ilk defa 20 puanın altında puan topladı.

İrfan Buz ile başladığı sezonun ilk 8 haftalık periyodunda 2 galibiyet alabilen sarı-siyahlılarda yönetim hoca değişikliğine giderek göreve teknik direktör Marius Sumudica´yı getirdi. Sumudica´nın gelişiyle üst üste iki maçında sahadan galip ayrılan Yeni Malatyaspor, Rumen çalıştırıcıyla çıktığı 11 karşılaşmada sadece 2 kez galip geldi. Ligde 9 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Doğu Anadolu temsilcisi, son galibiyetini 10´uncu haftada sahasında İzmir ekibi Altay´a karşı 2-1´lik skorla aldı. Oynadığı son 9 karşılaşmada 6 mağlubiyet, 3 de beraberlik yaşayan sarı-siyahlılar, küme düşme hattından çıkmayı başaramadı. Yeni Malatyaspor, 2017-2018 sezonunda ilk yarıda 22, 2018-2019 sezonunda ilk yarıda 29, 2019-2020 sezonunda ilk yarıda 24, 2020-2021 sezonunda ilk yarıda 27 puan topladı.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-12-28 14:41:56



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