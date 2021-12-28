Mounir Chouiar, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile başarılı sol kanat oyuncusu Mounir Chouiar'in yollarını ayırdığı öğrenildi.

Yeni Malatyaspor, sol kanat oyuncusu Mounir Chouiar´i, bu sezon kiralık satın alma opsiyonlu olarak Dijon Kulübü´nden transfer etmişti. Piyasa değeri 4.8 milyon avro olan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mounir´in Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdığı öğrenildi. İstanbul´a geçerek ülkeden ayrıldığı öğrenilen Mounir Chouiar, takımdan yollarını ayırma konusunda kulüpten açıklama yapılmasını bekleniyor.

Mounir Chouiar, Yeni Malatyaspor´da çıktığı 17 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-12-28 15:35:45



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