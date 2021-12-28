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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tehlike oluşturan hayvanlara karşı alınacak tedbirler görüşüldü

İHA

Tehlike oluşturan hayvanlara karşı alınacak tedbirler görüşüldü

Son günlerde artarak gündeme gelen özellikle tehlikeli hayvan türlerin insan sağlık ve güvenliği açısından tehlike oluşturması nedeniyle bu türlere karşı alınacak tedbirlerle ilgili konular toplantıda ele alındı.
İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı, Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü salonunda yapıldı. Toplantı öncesi açıklama yapan Vali Aydın Baruş, “Kış mevsiminde beslenme imkânı bulamayan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için yapılacaklar toplantıda ele alınacak. Ayrıca, sahada görev yapan sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, yerel hayvan koruma görevlilerinin seçimi, son günlerde gündeme gelen özellikle tehlikeli türlerin insan sağlık ve güvenliği açısından tehlike oluşturması nedeniyle bu türlere karşı alınacak tedbirlerle ilgili konuları görüşmek üzere bir araya geldik. Bu konularda görevli arkadaşlarımızın sunumları çerçevesinde görüşler alınacak. Alınması gereken tedbirler ve kurumların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi konusunda kurumlarımız ve görevlilerimizin bilgilendirilmesi noktasında gerekli kararlar alacağız” dedi.
Toplantı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü’nün sunumunun ardından alınacak tedbirlerin görüşülmesi ile sona erdi.
Toplantıya, Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Müftüsü Veysel Işıldar, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, Baro Başkanı Av. Onur Demez, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri yetkilileri, STK temsilcileri katıldı.

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