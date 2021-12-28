Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi sürüyor

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Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarısiyahlı ekip 30 Aralık Perşembe günü saat 13.30’da Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile sahasında karşılaşacağı kupa maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve futbolcuların çeşitli çalışmaları ile devam etti.

İki ekip son maçını 20162017 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de oynadı. Bu maçta Bandırmaspor evinde Yeni Malatyaspor’u 50 mağlup etmişti.

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