Engelli Boyraz’ın mutlu günü

Malatya’nın Darende ilçesinde yaşayan bedensel engelli Ahmet Boyraz isimli genç, "Gezmek benim de hakkım" projesi kapsamında ilçenin çeşitli yerlerinde gezdirildi.

“Gezmek benim de hakkım“ adlı proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerince gezdirilen bedensel engelli Ahmet Boyraz (21), “Böyle güzel bir projeyi uyguladığı için sayın kaymakamımız Ökkeş Safa Türkoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Devletimizin bizim için tahsis ettiği kaynakların bizlerin istifadesine sunulması, devletimizin her zaman yanımızda olduğunun bir göstergesidir. Allah devletimize zeval vermesin” dedi. Engelli vatandaşların da sosyal yaşama dahil edilmesinin önemine vurgu yapan Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, "İlçemizdeki engelli vatandaşlarımız için bu güne kadar birçok uygulamayı harekete geçirdik. Onlara Malatya’yı gezdirdik. Hep birlikte yemekli toplantılarda buluştuk. Bu gün ise kendisi ile hoş vakit geçirdiğimiz Ahmet Boyraz’ın da dahil olduğu “gezmek benim de hakkım" adlı projemizi uygulamaya devam ediyoruz. Bu projemiz ile engelli vatandaşlarınızı ilçenin tarihi, turistik yerleri başta olmak üzere bir şehir turu yaptırarak, yaşadıkları ortamdan uzaklaştırarak nefes almaların sağlıyoruz. Bu tür uygulamalara ilerleyen zamanlarda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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