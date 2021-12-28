Yeni Malatyaspor’da Mounir Chouiar belirsizliği

Yeni Malatyaspor’lu futbolcu Mounir Chouiar ülkesine izinsiz gidince, kulüp tarafından ihtar çekildi. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre Chouiar’ın takımdan ayrılmadığı ifade edilirken, genç futbolcudan ise bir açıklama gelmedi.

Sezon başında Fransa’nın Dijon takımından kiralık olarak Yeni Malatyaspor’a gelen sol kanat oyuncusu Mounir Chouiar’un Noel tatili için ülkesine izinsiz gittiği öğrenildi. Genç futbolcunun kulüp yönetiminden habersiz olarak Fransa’ya gitmesi karşısında kulübün ise noterden ihtar çektiği öğrenildi.

Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre, Fransız oyuncunun kentten izinsiz ayrıldığı için noter işlemi yapıldığı ancak bir ayrılığın söz konusu olmadığı ifade edildi. Haziran 2022’ye kadar Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi bulunan sol kanat oyuncusu Chouiar tarafından da henüz bir açıklama yapılmazken Başkan Adil Gevrek’in de Chouiar ile devam edileceğini söylediği öğrenildi.

Piyasa değeri 4,8 milyon Euro olan 22 yaşındaki Mounir Chouiar, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında Yeni Malatyaspor forması ile çıktığı 17 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

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