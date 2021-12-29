Malatya Üniversitesi'nin ilk patent başvurusu yapıldı M-TTO Patent Ofisinden ilk uluslararası patent başvurusu

Malatya Teknoloji Transfer Ofisi Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) birimi, Malatya İnönü Üniversitesi’nin ilk patent başvurusunu gerçekleştirdi.

Faaliyete geçtiği günden itibaren başta İnönü Üniversitesi akademisyen ve çalışanları olmak üzere Malatya sanayicilerinin patent, marka tescil süreçlerine katkı sunan Malatya TTO Patent Ofisi İnönü Üniversitesi FSMH kurulu tarafından başvuruya uygun görülen Prof. Dr. Burhan Ateş, Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) başvurusunu gerçekleştirdi.

Malatya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Fatih Kocamaz, “Buluşu gerçekleştiren hocalarımızı tebrik eder, üniversitemiz ve şehrimiz adına daha birçok uluslararası patente başvurmayı dileriz. Bu konuda bizden yardım isteyenleri de patent, marka ve tasarım tescil süreçlerini birlikte yürütmek üzere Malatya Teknokent MTTO patent ofisine bekleriz” dedi.

Kocamaz, PCT ile ilgili ise “PCT yani Patent İşbirliği Antlaşması (Patent Cooperation Treaty), bir buluşun, birden çok ülkede (Şu anda 144 ülke) korunması istendiği takdirde, bunu kolaylaştırmak ve ekonomik hale getirmek amacıyla üye ülkelerin yapmış olduğu bir antlaşmadır" diye konuştu.

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