Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor

İHA

Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor

Malatya’nın Kale ilçesinde yapımı tamamlanan deprem konutları hak sahiplerine teslim edilirken, evlerine taşınan depremzedeler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek devletin şefkatini kısa sürede yanlarında hissettiklerini söylediler.
24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya’da da hasar gören binlerce ev yıkılarak yerlerine TOKİ tarafından konutlar inşa edildi. Kentte 3 bin adet toplu konut ile 800 köy evi inşa edilirken, depremin etkisinin en fazla yaşandığı ilçelerden biri olan Kale ilçesinde de 236 adet köy evi ile 439 adet çok katlı konut inşa edildi. Şu ana kadar 233 köy evi ile 305 adet konut hak sahiplerine teslim edilirken, yeni evlerine taşınan depremzedeler mutluluklarını dile getirdi.

“Devletimizden Allah razı olsun”
Kale ilçesine bağlı Bent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan köy evlerine taşınan vatandaşlar, depremin hemen ertesinde başlatılan konut çalışmaları sonrası yeni evlerine taşındıkları için duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yeni yaşamına başlayan depremzedelerden Yavuz Cengiz, deprem sonrası evlerinin inşasına kısa sürede başlanıldığına dikkat çekerek, “Allah Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden razı olsun. Çadırda yaşıyorduk, hava soğuktu, şimdi kendi evime taşınıyorum. Deprem konutlarımız çok kısa bir süre içerisinde bize teslim edildi. TOKİ köy evleri gerçekten çok güzel, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Yeni evlerinin villa konforunda olduğunu da ifade eden Cengiz, “Birileri gelsin, görsün muhteşem evlerimiz var. Ana muhalefet partisi lideri oturduğu yerden ‘TOKİ yapılmadı' diyor, gelsin misafir edelim görsün. Kemal Kılıçdaroğlu deprem paraları nerede diye soruyor, gelsin görsün. TOKİ evlerimizi depremden sonra çok kısa süre içinde yaptı. Biz soğuk havalarda çadırda kaldık ve zor günler geçirdik. Ama şimdi çok şükür evimizdeyiz” diye konuştu.

“Evlerimize kavuştuğumuz için mutluyuz”
Bir diğer depremzede Mustafa Taşkıran da depremden kısa süre sonra konutların inşasına başlanıldığını ve evlerin geçen aylarda tamamlanarak kendilerine teslim edildiğini söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Taşkıran, “Allah razı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Evlerimiz çok güzel olmuş. 24 Ocak 2020 günü deprem anında evde ailemle birlikte çay içiyordum, bir anda deprem oldu. Ev yıkıldı, çok panik olduk, hemen dışarıya kaçtık. Kısa sürede devletimiz evlerimizi yaparak bizlere teslim etti” ifadelerini kullandı.

“Namaz kılarken Erdoğan’a dua ediyorum”
Depremde evleri hasar gören Altaş ailesi de yeni taşındıkları evlerinden oldukça memnun. 85 yaşındaki depremzede Zeynep Altaş, “Allah devletimizden razı olsun. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Dünya lideridir kendisi. Namaz kılarken Erdoğan’a dua ediyorum, tırnağına taş değmesin” diyerek iyi dileklerinde bulundu.
Depremzede Mehmet Altaş da yeni evlerine taşınmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Depremden sonra evimizde oturuyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Hava soğuk ama evimiz sıcak. Çocuklarımızla beraber güzel günler geçiriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt Belediyesi’nde "sosyal denge tazminatı" sevinci Çınar: “Sosyal denge tazminatı yüzde 120 oranında imzalandı”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nde "sosyal denge tazminatı" ...
Malatya 6'ncı bölge teşviklerinden yararlanmaya devam edecek Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı’na 6'ncı bölge teşekkürü
YEREL HABERLER Malatya 6'ncı bölge teşviklerinden yararlanmaya devam ...
Başkan Adayı Eroğlu: “Seçimi hep birlikte kazanacağız”
YEREL HABERLER Başkan Adayı Eroğlu: “Seçimi hep birlikte ...
Malatya Üniversitesi'nin ilk patent başvurusu yapıldı M-TTO Patent Ofisinden ilk uluslararası patent başvurusu
YEREL HABERLER Malatya Üniversitesi'nin ilk patent başvurusu ...
Yeni Malatyaspor Divan Kurulu'ndan yönetime kongre çağrısı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Divan Kurulu'ndan yönetime kongre ...
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek’e 75 gün hak mahrumiyeti cezası Maç sonu hakeme saldırı girişimi Başkan Gevrek’e pahalıya mal oldu
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek’e 75 gün hak ...
Yeni Malatyaspor Kulübü’nden kongre açıklaması
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Kulübü’nden kongre açıklaması
Gürkan, yeni şire pazarını inceledi Başkan Gürkan: “Dünya kayısı başkenti Malatya’ya dünya kayısı ticaret merkezi yakışırdı”
YEREL HABERLER Gürkan, yeni şire pazarını inceledi Başkan Gürkan: ...
Yeni Malatyaspor’da Mounir Chouiar belirsizliği
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Mounir Chouiar belirsizliği
Kariyer Merkezi Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kariyer Merkezi Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı ...
Engelli Boyraz’ın mutlu günü
YEREL HABERLER Engelli Boyraz’ın mutlu günü
Meslek edindirme kanunu anlatıldı
YEREL HABERLER Meslek edindirme kanunu anlatıldı
Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi sürüyor
Tehlike oluşturan hayvanlara karşı alınacak tedbirler görüşüldü
YEREL HABERLER Tehlike oluşturan hayvanlara karşı alınacak tedbirler ...
Mounir Chouiar, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Mounir Chouiar, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdı
MAlatya'da DİTAP toplantısı
YEREL HABERLER MAlatya'da DİTAP toplantısı
lise öğrencilerine Medya Okuryazarlığı semineri
YEREL HABERLER lise öğrencilerine Medya Okuryazarlığı semineri
Yeni Malatyaspor, Süper Lig´de en kötü ilk yarıyı yaşadı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Süper Lig´de en kötü ilk yarıyı ...
Esenlik marketlerinde 320 kalem üründe indirimler başladı Gürkan: “Esenlik marketlerinin amacı Malatya’da fiyat istikrarını sağlamaktır”
YEREL HABERLER Esenlik marketlerinde 320 kalem üründe indirimler ...
Yeni Malatyaspor, Süper Lig´de en kötü ilk yarıyı yaşadı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Süper Lig´de en kötü ilk yarıyı ...
Başkan Güder’den öğrencilere jest
YEREL HABERLER Başkan Güder’den öğrencilere jest
Tüfenkci: “Emeklimizi de memurumuzu da ezdirmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Tüfenkci: “Emeklimizi de memurumuzu da ...
Yeşilyurt'ta Mehmet Akif'ler anıldı Çınar: “Akifleri Akif yapan, aileleridir”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta Mehmet Akif'ler anıldı Çınar: “Akifleri ...
Malatya yeni bir devlet hastanesine kavuşuyor 360 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesinin yüzde 98’i tamamlandı
YEREL HABERLER Malatya yeni bir devlet hastanesine kavuşuyor 360 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.