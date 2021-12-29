Başkan Gürkan ile AK Partililer, fidancılar esnaflarını ziyaret etti Gürkan: “Hem fidan alımına gelen vatandaşlar hem de esnaflar için güzel bir mekan oldu”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte yapımı tamamlanan Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi’nde incelemelerde bulundu.

Türkiye’de örnek teşkil edecek bir şekilde düzenlenen ve alanında ilk olma özelliği taşıdığı belirtilen Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi tamamlandı. Malatya’da faaliyet gösteren fidancıların ve peyzajcıların bir arada olduğu sitede Başkan Gürkan, Milletvekili Çalık ve İl Başkanı Koca incelemelerde bulunarak esnaflarla bir araya geldi.

Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesinin Türkiye’de site anlamında alanında ilk olduğunu söyleyen Fidancılar Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe, “Memleketimizde güzel şeyler yapılıyor. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve büyükşehir çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Malatya’da güzel bir şey yaptık. Yaptığımız fidancılar sitesi Türkiye’ye bir örnektir. Türkiye’nin hiçbir tarafında böyle bir hizmet yoktur. Tabi bu çalışma Büyükşehir Belediye Başkanımız ve belediye çalışanlarımızla birlikte esnaf arkadaşlarımızın elini taşın altına koymasıyla yapıldı. Herkes beraberce buraya geldi ve çalışmalarını sürdürdü. Fide pazarı önemli bir konudur. Özellikle kayısı denildiğinde temel taşlardan birisi biz oluyoruz. Böyle bir sistemde biz daha kaliteli ve daha güzel fidanlar meydana getiririz. Bir arada olduğumuz için esnaf arkadaşlarımız arasında tatlı bir rekabetle daha güzel işleri kim yaparsa onun yaptığı fide daha hızlı satılır. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanıma, Sayın Vekilime ve daire başkanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı da, “Toplam 35 dekarlık alanda satış yapılmaktadır. İşletme olarak 50 dönümlük bir alana sahip ama 35 dekarlık alanda her üreticimize burada bin metrekare bir satış alanı tahsis edilmiş vaziyettedir. Malatya için önemli bir çalışma. Çünkü bütün fidancıları bir araya topladık. Gerçekten özellikli bir yer. Sitemizin en başında site yönetimine ait bir yerimiz var. Tarım İl Müdürlüğü’ne ait bir kontrol noktası var. Bütün dünyada meyvelerde kayısı başta olmak üzere yayılan bir şarka virüsü problemi var. Bunun en önemli nedeni kontrol. Kontrol de virüse

yakalananların imhasıdır. Kontrol mekanizması Tarım İl Müdürlüğü’müz de burada olacağı için bu sayede kontroller çok daha net bir şekilde sağlanmış olacak. Aynı şekilde şehir merkezindeki 35 fidancı esnafımızın buraya alınmasıyla şehir içi trafiğin özellikle ilkbahar sezonundaki sıkıntılar da ortadan kalkmış olacak. Böyle bir çalışmayı başlattığı için Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a canı gönülden teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Bakanlığımızdan da çok ciddi dönüşler alıyoruz” şeklinde konuşu.

Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi yapılırken paydaşlarla görüş alışverişinde bulunarak yapıldığını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Fidancılar sitesinde yapılan çalışmaları yerinde görüp, inceledik. Hakikaten buradaki fidancı esnaf kardeşlerimizin çok memnun olduklarını ve mutlu olduklarını gördük. Onların mutlu ve memnun olması bizi de ziyadesiyle memnun ediyor. Fidancılar Malatya’nın çeşitli yerlerine dağılmış ve görüntü kirliliği nedeniyle vatandaşları rahatsız eden ve trafiğin aksamasına neden olan bir yapı içeresindeydi. Biz bunların hepsini yaklaşık 50 dönümlük bir alanda toplayarak, hem kendi ihtiyaçlarını giderecek sosyal mekânların oluşması, ofislerinin oluşması aynı zamanda kendilerine fidanları sergileyecek ve satabilecek bir alanın oluşturulması noktasında arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışma bugün meyvesini vermiştir. Bu çalışmaları yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Malatya meyve şehridir. Cumhuriyetimizin ilk yılında meyvecilik araştırma enstitüsünün yeri seçilirken, meyvecilik araştırma enstitüsü kurulurken Alman mühendislerin uzun yıllar yaptıkları hava sirkülasyon tahminleri ve gözlemleri neticesinde Tecde’nin bulunduğu yere meyvecilik araştırma enstitüsünü kurdular. Biz de bu bölgeyi seçerken aynı hassasiyetle özellikle tarım ve ziraat mühendislerinin görüş ve düşüncelerini alarak, böyle bir mekânın oluşturulması ve salgın olacak bitkilerde, bulaşıcı bitkilerde bulaşıcı hastalık konumunda olanların kontrol mekanizması içeresinde kontrol edilmesi sağlayacak bir site şekline getirildi. Sitede satış yapan herkesin satış ve dinlenecekleri yerleri, ofisler ve kendi sosyal ihtiyaçlarını giderecek mekânlar yapıldı. Bir de vatandaşlarımız eşleri ve çocuklarıyla geldiklerinde burada fidan seçiminde rahat edecekleri bir mekân. Türkiye’de ilk defa bu şekilde fidancıların bir araya toplandığı ve satış merkezinin, sitesinin olduğu bir yer. Bu çalışmalarımızın başta fidancılarımıza ve buradan yararlanan bütün fidan dikmek isteyen kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün bu çalışmalar yapılırken başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bakanlarımıza bize vermiş olduğu her türlü destekler için müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum” diye konuştu.

Malatya için güzel bir hizmetin daha yapıldığını söyleyen AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Malatya’mızda fidan ve süs bitkileri ile uğraşan esnafımızın yeni mekânındayız. Fidancılıkla uğraşan esnafımız derli toplu bir mekâna ve düzenli hizmetler verecekleri bir mekâna kavuşmuş oldular. Tabi bu sadece esnafımız ve tüccarımız için değil, buralardan alış veriş yapacak olan hemşerilerimiz için de çok önemli. Gelişi güzel yerlerden değil de bu işin ticaretinin yapıldığı bir merkezden güvenerek, görerek ve bilerek fidan ve süs bitkisi alımını gerçekleştirecekler. Malatyalı hemşerilerimiz için güzel bir hizmet emeği geçenlere teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

Fidan ticareti yapan esnafları aynı mekâna toplamanın çok kıymetli bir iş olduğunu ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Çok güzel bir mekân. Bütün ticaret erbabı fidancılık yapan, süs bitkisi satan kardeşlerime Allah hayırlı uğurlu etsin. Malatya’nın çok farklı yerlerdeki fidan satış işi yapan ticaret erbaplarını ayını mekâna toplamak çok kıymetli bir iş. Özellikle alıcı ve satıcılar için çok kıymetli bir iş. Girişi, çıkışı, güvenlik hizmetleriyle bir site haline gelmesi çok önemli. Bu konuda buğday pazarı, şire pazarı, galericiler sitesi gibi satış noktalarının Malatya’ya kazandırılmasını ben çok önemli ve kıymetli görüyorum. Bu satış noktalarından hem alıcılarımızın hem de satıcılarımızın memnuniyet duyacağını biliyorum. Malatya içerisindeki farklı mekânlardaki o toprağın, ağacın ve çamurun olduğu görüntülerden de kurtarılmış olur. Ben bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca ticaret erbabı olan esnafımıza da teşekkür ediyorum. Onlar kendi mekânlarını bırakarak bir araya gelmenin hazzını ve bereketini yaşayacaklar” açıklamalarında bulundu.

Gürkan ve Çalık ile Koca daha sonra esnafları ziyaret ettiler.

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