Başhekim Gökçe göreve başladı

Malatya’nın Akçadağ ilçesi Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’ne Başhekim olarak atanan Acil Tıp Uzmanı Hasan Gökçe göreve başladı.

Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi Başhekimi iken Konya’nın Kulu ilçesine tayin olan Dr. Hasan İnal’ın yerine Başhekim olarak atanan Acil Tıp Uzmanı Hasan Gökçe göreve başladı.

Hasan Gökçe Kimdir

1987 yılında Akçadağ dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa Viranşehir'de tamamladı. 2013 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Fatih sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Acil Tıp Uzmanlığı eğitimi alan Gökçe bir süre Arapgir Devlet Hastanesi’nde görev yapıktan sonra yaptıktan sonra 2019 yılında Acil Tıp Uzmanı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atandı. İyi derecede İngilizce bilmekte evli ve 2 çocuk babasıdır.

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