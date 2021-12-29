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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Kanbay: “Okullarımızda kapalı sınıfımız yok”

İHA

Müdür Kanbay: “Okullarımızda kapalı sınıfımız yok”

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, “Pandemi ile ilgili Malatya’da süreç bizim kontrolümüzde gidiyor. Şuanda Malatya’da okullarımızda kapalı sınıfımız yok" dedi.
Yüz yüze eğitimde geride kalan süreyi değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay,” Bir iki ayda öğrenci davranışlarında problemler vardı. Akademik gerileme vardı öğrencilerimizde ama şuanda okullarımızda bu anlamda da süreç bizim kontrolümüz altına girdi. Bir buçuk yıllık uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerde davranış patlaması oldu. Ama son yaptığımız toplantıda öğrencilerin davranışlarının oturduğu söyleyebiliriz. Birinci sınıf öğrencilerimizin büyük çoğunluğu okuma yazma sürecini tamamladılar. Bu da sevindirici bir şey ikinci dönem kapanmadan okullarımızda ilk okuma yazma süreci de tamamlanmış olacak" dedi
‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesine de değinen Kanbay, "Malatya’da kütüphanesi olmayan 90 okulumuzdaki kütüphane süreçlerini tamamladık. Okullarımızda kendi aramızda yaptığımız kampanyada 50 bine yakın kitap topladık. Onları okullarımıza dağıttık. Her kütüphaneye de bir tane bilgisayar koyduk. Yeni bir kanun çıktı mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesiyle ilgili burada Malatya kamuoyunun, iş adamlarının, sanayicilerin bilgilendirilmesi ile ilgili toplantılar yaptık. Burada sanayideki insan kaynakları müdürleriyle toplantı yaptık. Bu süreç önemli bir süreç, meslek liselerinde 40 tane lisenin bünyesinde mesleki eğitim merkezleri açıldı ve dışarda tamamlayıcı eğitimleri alarak ustalık, kalfalık belgeleri verilebilecek aynı zamanda mesela düz Anadolu lisesi mezunu olan diploması olan bir öğrenci bir yıl içerisinde iş yerinde çalışarak Meslek Lisesi diploması alabilecek. Bu süreçte sigortasından, asgari ücretin yarısına kadar devlet karşılıyor. Bu yeni bir süreç. Bu süreci Malatya’daki iş sahiplerinin değerlendirmesi gerektiğinin düşünüyoruz. Toplantılar yaptık. Oradaki çalışanların hem ustalık hem kafalık usta öğreticilik belgelerini vererek daha da nitelik iş ve istihdam sağlamasını planlıyoruz" diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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