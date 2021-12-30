Betül Dürgen Hatıra Ormanı'na 250 fidan

18 Ekim 2021’de vefat eden Malatya İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Betül Dürgen adına İnönü Üniversitesi Kampüsü’nde “Betül Dürgen Hatıra Ormanı” oluşturuldu.

Hatıra Ormanı oluşturmak için düzenlenen fidan dikim etkinliğine, İnönü Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcıları Yaşar Kalkan ve Ömer Çelik, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Kayık Aydınalp, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Akça, 18 Ekim’de vefat eden Dr. Öğr. Üyesi Betül Dürgen’in ailesi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, Dr. Öğr. Üyesi Betül Dürgen adına hatıra ormanı oluşturduklarını belirterek, “Sevgili çalışma arkadaşımız Betül Dürgen fakültemizde genç yaşta öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı ve görev başı yaptıktan sonra hakkın rahmetine kavuştu. Bu bizi ziyadesiyle üzdü ve onun hatırasını yaşatmak için bugün burada bir araya geldik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. İnşallah bu hatıra ormanı büyür, buradan birçok insan ve canlı faydalanır” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Dr. Öğr. Üyesi Betül Dürgen adına 250 adet fidan dikilmesinin ardından son buldu.



Erzurum’da defin edilmişti

Dr. Öğr. Üyesi Betül Dürgen’in kanser rahatsızlığından vefat ettiği ifade edilirken, Dürgen’in memleketi Erzurum’da defin edildiği kaydedildi. Betül Dürgen’in, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Yusuf Dürgen’in eşi olduğu öğrenildi.

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