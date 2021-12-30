Başkan Güder'den 2022 değerlendirmesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder'den 2022 değerlendirmesi

İHA

Başkan Güder'den 2022 değerlendirmesi

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni yılı mesajında, "Yeni yılda Battalgazi’miz için önemli ve yeni projeleri halkımızın hizmetine sunacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni yılı, yayımladığı mesajla kutladı. Tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan Başkan Güder, 2022 yılının Battalgazi’nin şahlanma yılı olacağını belirterek, "Yeni ve güzel başlangıçların yaşanacağı, sağlık ve mutluluğun hakim olduğu, bereket ve huzur dolu bir yıl geçirilmesi temennisi ile Battalgazililerin ve milletimizin yeni yılını kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “31 Mart 2019’da sizlerin teveccühüyle başlamış olduğumuz görevimizde; yine sizlere karşı sorumlu olduğumuz görevlerimizden bir gün bile feragat etmediğimiz ve aynı zamanda ülkemiz adına önemli gelişmeleri yaşadığımız 1 yılı daha geride bırakıyoruz. Acısıyla tatlısıyla yeni bir yıla girerken otuz üç aylık dönemimizde siz değerli hemşerilerimize daha iyi hizmet verebilmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. 2021 yılında Doğu’nun incisi güzel ilçemizin gelişiminin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırarak, örnek proje ve yatırımları hayata geçirdik. Bunları yaparken medeniyet tasavvuru ölçeğinde ilçemizin tarihi kaynak ve kimliğini koruma noktasında rasyonel adımlar attık. İnşallah 2022 yılında da bunların üzerine katarak daha çok işi ilçemizde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 2022 yılı hepimizin çok daha yoğun olduğu bir hizmet yılı olacak. 2022 Battalgazi’mizin yatırımlarda şahlanış yılı olacak. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın başta ilçemize, ülkemize, milletimize ve insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar gelmesini temenni ederim. Bu vesile ile hizmet etmekten onur duyduğum Battalgazi’deki hemşerilerimiz başta olmak üzere Şehit yakınları ve Gazilerimizin, kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarımızın yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Betül Dürgen Hatıra Ormanı'na 250 fidan
YEREL HABERLER Betül Dürgen Hatıra Ormanı'na 250 fidan
Polisten kumar baskını
YEREL HABERLER Polisten kumar baskını
Malatya’da son 11 ayın en düşük vaka sayısı görüldü Bentli, “3. doz hatırlatma aşılarını vatandaşların yaptırması gerekiyor”
YEREL HABERLER Malatya’da son 11 ayın en düşük vaka sayısı ...
Öğrencilere sınav öncesi kahvaltı ikramı
YEREL HABERLER Öğrencilere sınav öncesi kahvaltı ikramı
Vali Baruş Arapgir’de Muhtarlarla toplantı düzenledi
YEREL HABERLER Vali Baruş Arapgir’de Muhtarlarla toplantı düzenledi
Hamit Özpolat’a anlamlı ödül
YEREL HABERLER Hamit Özpolat’a anlamlı ödül
Müdür Kanbay: “Okullarımızda kapalı sınıfımız yok”
YEREL HABERLER Müdür Kanbay: “Okullarımızda kapalı sınıfımız yok”
İnşaat müteahhitleri malzemelerde inidirim bekliyor Bülbüloğlu, “Döviz kurundaki düşüşle birlikte artan inşaat malzemesi fiyatlarında indirim bekliyoruz”
YEREL HABERLER İnşaat müteahhitleri malzemelerde inidirim ...
Malatya’da market denetimleri son sürat devam ediyor Döviz kurundaki düşüşün marketlerdeki fiyatlara yansıyıp yansımadığı kontrol ediliyor
YEREL HABERLER Malatya’da market denetimleri son sürat devam ...
Başhekim Gökçe göreve başladı
YEREL HABERLER Başhekim Gökçe göreve başladı
Tüfenkci: "Malatya, bölge ve Türkiye kazanacak"
YEREL HABERLER Tüfenkci: "Malatya, bölge ve Türkiye kazanacak"
Başkan Gürkan ile AK Partililer, fidancılar esnaflarını ziyaret etti Gürkan: “Hem fidan alımına gelen vatandaşlar hem de esnaflar için güzel bir mekan oldu”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan ile AK Partililer, fidancılar ...
Selahattin Gürkan, 2021 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER Selahattin Gürkan, 2021 yılını değerlendirdi
Yeni Malatyaspor Divan Kurulu'ndan, yönetime 'olağanüstü kongre' çağrısı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Divan Kurulu'ndan, yönetime ...
Yeni Malatyaspor Kulübü'nden, kongre açıklaması
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Kulübü'nden, kongre açıklaması
Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor
Yeşilyurt Belediyesi’nde "sosyal denge tazminatı" sevinci Çınar: “Sosyal denge tazminatı yüzde 120 oranında imzalandı”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nde "sosyal denge tazminatı" ...
Malatya 6'ncı bölge teşviklerinden yararlanmaya devam edecek Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı’na 6'ncı bölge teşekkürü
YEREL HABERLER Malatya 6'ncı bölge teşviklerinden yararlanmaya devam ...
Başkan Adayı Eroğlu: “Seçimi hep birlikte kazanacağız”
YEREL HABERLER Başkan Adayı Eroğlu: “Seçimi hep birlikte ...
Malatya Üniversitesi'nin ilk patent başvurusu yapıldı M-TTO Patent Ofisinden ilk uluslararası patent başvurusu
YEREL HABERLER Malatya Üniversitesi'nin ilk patent başvurusu ...
Yeni Malatyaspor Divan Kurulu'ndan yönetime kongre çağrısı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Divan Kurulu'ndan yönetime kongre ...
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek’e 75 gün hak mahrumiyeti cezası Maç sonu hakeme saldırı girişimi Başkan Gevrek’e pahalıya mal oldu
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek’e 75 gün hak ...
Yeni Malatyaspor Kulübü’nden kongre açıklaması
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Kulübü’nden kongre açıklaması
Gürkan, yeni şire pazarını inceledi Başkan Gürkan: “Dünya kayısı başkenti Malatya’ya dünya kayısı ticaret merkezi yakışırdı”
YEREL HABERLER Gürkan, yeni şire pazarını inceledi Başkan Gürkan: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.