Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-3

Taha AYHAN / MALATYA (DHA)- STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ahmet Türkaslan Muhammed Sarıkaya (Dk. 46 Mert Örnek) Sadık Çiftpınar, Hadadi, Hafez, Mustafa Eskihellaç, Aabid, Nshimirimana (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Ndong, Haqı Osman (Dk. 64 Mert Miraç), Adem Büyük

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Hüseyin Koç Bilal Ceylan (Dk. 46 Okan Alkan), Alpay Koldaş, Mulumba, Süleyman Luş, Abdullah Balıkçı, Mehmet Özcan (Dk. 46 Landel), Akabueze (Dk. 79 Kerim Avcı), Levent Ayçiçek, Manaj (Dk.28 Keny), Doğan Can Kavas (Dk.60 Pucko),

GOLLER: Dk. 40 Mustafa Eskihellaç, Dk. 89 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor) Dk. 9 ve ve Dk. 54 Doğan Can Kavas, Dk. 36 Keny (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Adem (Yeni Malatyaspor) Levent, Okan (Bandırmaspor)Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor'a 3-2 mağlup oldu. Malatya ekibi kupaya veda ederken, Bandırmaspor bir üst tura yükseldi.

9'uncu dakikada Bandırmaspor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Akabueze, pasını Doğan Can Kavasa verdi. Doğan Can'ın plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

13'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aabid'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

36'ncı dakikada konuk ekip farkı 2Ye çıkardı. Akabueze'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Keny'nin yerde vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

40'ıncı dakikada Yeni Malatyaspor farkı 1'e indirdi. Aabid'in uzun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

44'üncü dakikada Bandırmaspor gole yaklaştı. Mehmet'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Keny, şutunu çekti. Sadık'tan dönen top yine Keny'nin önünde kaldı. Keny'nin bir kez daha yaptığı vuruşta bu kez kaleci Ahmet gole izin vermedi. Bir kez daha seken topa bu kez Mehmet vurdu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

54'üncü dakikada Bandırmaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Doğan Can Kavas, penaltı noktasının gerisinden plase vuruşunu yaptı. Direğe de çarpan top kale çizgisinin içine düştü: 1-3.

89'uncu dakikada Yeni Malatyaspor tekrardan farkı 1'e düşürdü. Sol kanattan gelişen atakta Mustafa ortasını yaptı. Adem Büyük'ün gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-3.

Karşılama Bandırmaspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-12-30 15:37:51



