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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Kanbay, Mesleki eğitimin önemine dikkat çekti

İHA

Müdür Kanbay, Mesleki eğitimin önemine dikkat çekti

Malatya’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, Meslek Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile ilgili istişarelerde bulunuldu.
Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda İl Milli Eğim Müdürü Battal Kanbay başkanlığında düzenlenen toplantıya Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürleri ile il genelinde görev yapan Rehber öğretmenleri katıldı.
Toplantıda Mesleki eğitimin önemini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, ” Öncelikle deprem sürecinde bize verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu deprem sürecinde rehber öğretmenlerimiz canla başla inanılmaz bir süreç yönettiler. YKS ve LGS’de Malatya akademik başarıda bir önceki yıllara göre biraz daha başarı ekledi. Burada sizlerin etkisi, katkısı çok fazla. Bundan dolayı sizlere teşekkür ederim. Bu süreci başarı ile yönettiniz.
Son 3 yılın üzerinde bir başarı çıktı bu süreç içerisinde. Bu da bize şunu gösterdi sizlerin sahada ne kadar etkili olduğunuzu, öğrencilerin yanında yer aldığınızı, öğrencileri yalnız bırakmadığınızın bir göstergesidir. Tüm rehber öğretmeni arkadaşlarımız inanılmaz bir destek verdi. Meslek liseleri ve mesleki eğitimle ilgili Bakanlığımız inanılmaz bir efor sarf ediyor. Biz de bu konu ile ilgili bir çalışma yaptık. “ifadelerine yer verdi
Kentin kanayan yaralarından birinin de meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezleri olduğunu kaydeden Kanbay,” Bu anlamda yeni bir vizyon gerekiyor yeni bir bakış açısı gerekiyor. Bu nedenle bizler Malatya olarak meslek liseleri ile ilgili olarak sizlerden çok büyük destek bekliyoruz. Devamsızlık nedeniyle okullardan ayrılanların sistem içinde tekrar çekilmesi ve bu anlamda da takip edilmesi sonrasındaki başarıda yaşanacak önemli değişiklikler olduğunu hepimiz göreceğiz. Bu süreçte sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Şu anda Malatya'da YKS ve LGS ile ilgili 12 tane deneme sınavı yaptık. Biz bunları Büyükşehir Belediye başkanımızın desteğiyle yapıyoruz. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a da teşekkür etmek istiyorum. Kulancak'tan Pütürge’ye kadar tüm öğrencilerimiz eşit miktarda sınavlardan yararlanacaklar. Hangi alanlarda hangi derslerde nerede problemimiz var burada görme şansını yakalayacağız. Sizden bilgiler alacağız, nasıl doğru bir çalışma yapılması gerekir diye hangi alanlarda eksiklik olduğunda da bizleri yönlendirileceksiniz. 2 hafta sonra okullar tatil olacak. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak hiçbir şekilde online eğitime geçmeyi düşünmüyoruz. Yüz yüze eğitimin ne kadar önemli olduğunu sizlerle de paylaşıyorum. Bu vesile ile yeni bir yıla gireceğiz hepinizin yeni yılını kutluyor hepinize sağlık esenlik ve mutluluklar diliyorum.’’ diye konuştu
Yapılan konuşmaların ardından Hacı Hasan Kavuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Gülsüm Kaygusuz tarafından bilgilendirme sunumunun yapıldığı toplantı katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlenmesiyle sona erdi.

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