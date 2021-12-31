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Battalgazi'de 4 bin 105 öğrenciye sınav desteği

İHA

Battalgazi'de 4 bin 105 öğrenciye sınav desteği

Eğitime verdiği desteği her yıl artırarak sürdüren Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, üniversite hayali kuran öğrencilerin ideallerine ulaşmalarına katkı sunacak bir çalışmaya imza atarak, ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 4 bin 105 öğrenciye ücretsiz “Deneme Seti” dağıtımının startını verdi.
Eğitime ve geleceğin teminatı öğrencilere büyük değer veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, üniversite hedeflerine ulaşabilmek için çaba harcayan öğrenciler için bir yeni projenin daha startını verdi. Başkan Güder’in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Gençlerle Sınav Maratonu” projesi kapsamında Battalgazi’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 4 bin 105 öğrenciye, TYT deneme seti hediye edilecek. Okul bazlı dağıtılacak olan eğitim paketi, sınava hazırlanan öğrencilerin ideallerine ulaşmalarına katkı sunmasının yanı sıra kaynak sıkıntılarını da ortadan kaldıracak.
Öğrencilere hediyelerini Başkan Güder takdim etti
Çözerken öğreten, yeni tarz, yeni nesil üst düzey mantık ve muhakeme sorularından oluşan ve içerisinde 5 adet deneme testinin bulunduğu Eğitim paketinin dağıtımı, ilk olarak Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi’nde öğrenim gören 110 öğrenciye gerçekleştirildi. Düzenlenen program ile öğrencilere hediyelerini bizzat kendi eliyle takdim eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, öğrencilere girecekleri sınavlarda başarı dilediklerini iletti. Her daim geleceğin teminatı gençlerin yanında olduklarına da dikkat çeken Başkan Güder, sınav kaygısını yenmeleri konusunda da öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.
“Başkanımızın büyük desteklerine şahidiz”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in eğitim ve öğretime büyük destek verdiğinin altını çizen Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Atilla Sekendiz, “Okulumuzu buraya taşıdıktan sonra yol ve asfalt konusunda bizlere herhangi bir mağduriyet yaşatmayan Belediye Başkanımız Güder’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ne zaman sıkışsak kendisi gerekeni hemen yapar. Başkanımızın büyük desteklerini gördük. Eğitime ve bizlere desteklerine şahidiz. Bugünde öğrencilerimize sınav desteğinin startını verdi. Allah kendisinden razı olsun” dedi.
“Battalgazi’de örnek bir çalışmaya imza atılıyor”
Battalgazi Belediyesi’nin örnek bir çalışmaya imza attığına dikkat çeken Battalgazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Metin Yaltay, “Battalgazi belediyemiz her anlamda bize büyük destekler sağlıyor. Bugünde 4 bin 105 öğrencimize eğitim seti dağıtılacak. Başta Belediye başkanımız Osman Güder olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. Örnek bir çalışmaya imza attılar. Bu örnek çalışmaya karşılık olarak siz gençlerimize de çalışmak düşüyor. Çok çalışıp başarılı olup, ülkenize, milletinize, devletinize ve sizleri yetiştiren ailenize hayırlı birer evlat olmak düşüyor” ifadelerini kullandı.
“Tüm gücümüzü ve imkanlarımızı gençlerimiz için seferber ettik”
Bir ülkenin büyümesinin ancak eğitimcilere ve öğrencilere sunulan destek ve imkanlarla olacağını aktaran Güder, “Çocuklarımız, en kıymetli varlığımız, umudumuz ve bizim geleceğimizdir. Gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı gençlerimizi yürekten selamlıyor, gözlerinizden öpüyorum. Battalgazi Belediyesi olarak çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimi için tüm gücümüzü ve imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. Öğrencilerimize her zaman her türlü desteği sağlayacağız. Gençlik tüm dünya için önemli bir değerdir. Türkiye içinde bu böyledir. Bizler eğitim sürecini çok önemsiyoruz. Battalgazi’mizde YKS sınavına girecek olan 12.sınıf öğrencilerimize sağladığımız eğitim desteği ile onların yanında oluyoruz. Çünkü bir ülke ancak eğitimin kalitesinin yanı sıra, eğitimcilere ve öğrencilere sunulan destek ve imkanlarla büyür, gelişir ve her alanda yükselebilir. Geçtiğimiz hafta Ankara’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 3 günlük bir programımız oldu. Cumhurbaşkanımız ilk gün sözlerine gençlikle başladı, son gün gençlikle sözlerini bitirdi. Buda size ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanımız önderliğinde bizlerde sizlerin emrine amadeyiz. Sizler Türkiye’nin geleceğiniz, ümidisiniz. Sizler bu ülkenin kaderini değiştireceksiniz. Bir okulda bir öğrenci üniversiteyi kazandığı zaman o okuldaki öğretmenlerin ondan daha fazla mutlu olduğunu biliriz. Sizleri çok ama çok önemsiyoruz. Türkiye’mizde gençlerimize milyonlarca yatırımlar yapılıyor. Bölgemizde gençlerimize yapılan yatırımlar 300 milyon civarında. İnderesi’nde binlerce öğrencinin rahatça kamp yapacağı bir alanı inşallah inşa edeceğiz. Geçtiğimiz gün oraya 100 milyon civarında para aktarılması için protokol imzalandı. Amacımız gençlerimiz başka kültürlerle kültürlenmesin, başkalarına imrenmesin. Sizlere ders çalışma ortamları hazırlayalım. Gençlerimizin en büyük destekçisiyiz. Battalgazi Belediyesi olarak her alandaki yatırımda kısma yaparız ama konu gençlik olunca asla taşın altına elimizi koymaktan çekinmiyoruz. Sizlerin de güçlü Türkiye için sorumluluk almanız ve çok çalışmanız gerekiyor. Gözlerinizden öpüyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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