Başkan Sadıkoğlu: “2022 yılında daha güçlü adımlar atacağız”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Aralık ayı olağan meclis toplantısında konuşan Başkan Sadıkoğlu, 2021 yılında hayata geçirilen projeleri ve çalışmaları anlattı. Yeni yıla dair de mesaj veren Başkan Sadıkoğlu, “2022 yılında Malatya’mız ve ülkemiz için çok daha güçlü adımlar atacağız” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Hasan Özkan başkanlığında düzenlendi.

2021 yılının son meclis toplantısında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yıl boyunca yapılan çalışmalardan bahsetti.

“Daha güçlü adımlar atacağız”

Meclis üyelerinin yeni yılını kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Sadıkoğlu, “2022 yılının ülkemize, şehrimize ve siz değerli meclis üyelerimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Malatya TSO olarak, ilk günkü heyecan ve azimle hedeflerimize yürürken, 10 Bine yaklaşan üye sayımız ve 99 yıllık birikimimizle 2022 yılında da Malatya’mız ve ülkemiz için çok daha güçlü adımlar atacağımıza inanıyoruz” dedi.

“2021 yılı zor bir yıl oldu”

2021 yılının zor bir yıl olduğuna vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “2021 yılı zor bir yıl oldu. Gerek Covid salgınının devam ediyor olması, gerekse hammadde ve konteyner fiyatlarındaki artışlar, yüksek enerji maliyetleri, ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın giderek açılması ve kurdaki aşırı dalgalanma hepimizi son derece zorladı. İş dünyasının piyasalarda istikrar ve öngörülebilirlik sağlanması talebine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir dizi tedbir açıklandı. Açıklanan tedbirleri olumlu karşılıyor, Türk lirasına güveni tesis eden tüm adımları destekliyoruz” diye konuştu.

Malatya TSO’nun 2021 yılında hayata geçirdiği projeler ve çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Sadıkoğlu, şunları söyledi;

“6. Bölge teşvikleri uzatıldı”

“Malatya’mızın da yer aldığı 24 için 6. Bölge Teşvikleri 2020 yılının sonunda sona eriyordu. Yaptığımız girişimlerle süre 2021 yılının sonuna kadar uzatılmıştı. Biz yine durmadık ve sürenin daha da uzatılması için girişimlerimizi daha da sıkılaştırdık. 28 Aralık tarihli yayınlanan Resmi Gazete ile süre 1 yıl daha uzatıldı. 6. Bölge teşvikleriyle özellikle son yıllarda 1’inci OSB’mizin ek bölgesine yapılan yatırımlar hem ihracat hem de istihdam konusunda yüzümüzü ağartıyor. Göreve geldiğimiz 2018 yılından bu yana nitelikli firmalara yaptığımız yer tahsisleri ile 3 yılda ek 17 bin istihdamın önünü açtık. Bu nedenle 6. Bölge teşvikleri ilimiz için büyük önem arz ediyor. Taleplerimize olumlu karşılık veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a ve emeği geçenlere Malatya’mız adına teşekkür ediyorum.”

“İhracatta rekor kırdık”

“2021 yılında hem ülkemiz hem de ilimiz Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 47 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, tarihimizin en yüksek aylık ihracatını yaptık. 2018 yılında yıllık ihracatımız 339 milyon dolar iken, biz göreve geldikten sonra 2019 yılında 379 milyon dolara çıkmıştır. 2020 yılında pandeminin etkisiyle 301 milyon dolar olmuştur. Bu yılın ilk 11 ayında ihracatımız 371 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat performansımıza baktığımızda ilk kez 400 milyon doları aşan bir ihracat gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz.”

“Yeni yatırımlar için girişimlerimiz devam ediyor”

“Malatya’ya güçlü ve nitelikli yatırımları getirmek için yıl boyu önemli görüşmeler sağladık. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe başta olmak üzere birçok birliğin başkanları ile bir araya geldik. İstanbul’da yaşayan Malatyalı iş insanları ile bir araya gelerek, memleketlerine yeni yatırımlar yapmaları çağrısında bulunduk.”

“Cumhurbaşkanı’na ve Bakanlara dosyalar sunduk”

“Üyelerimizin sorunlarını ve taleplerini Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ilgili bakanlara iletmeye 2021 yılında da devam ettik. Ekonomide Yeni Reform Paketi’nin açıkladığı programda ve TOBB Ekonomi Şurasında Cumhurbaşkanı’na dosyalar sunduk. TOBB’da düzenlenen konsey toplantılarında ve farklı birçok platformlarda bakanlara sunduğumuz dosyalar ile üyelerimizin sorunlarını ve taleplerini üst makamlara ilettik, çözüm arayışında olduk.”

“İŞGEM projemizin inşaatı başladı”

“Gençlerimize umut olacak bir proje hazırladık. İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi projemizin ihale süreci tamamlandı ve inşaatı başladı. 13 Milyon TL’lik projemizde 14 adet işlik, 7 adet derslik ve 1 adet model fabrika yer alıyor. Projemiz, mezun olup iş bulamayan veya herhangi bir iş tecrübesi, eğitimi bulunmayan gençlerimize umut olacak. 3 ile 6 ay arasında değişen hızlandırılmış eğitimlerle özellikle gençlerimize yeni meslekler kazandıracağız. 2022 yılında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz.”

“OSB’ye dev eğitim kompleksi inşa edeceğiz”

“1. OSB’ye dev bir eğitim kompleksi inşa edeceğiz. Tüm etüt ve proje çalışmaları tamamlandı. 60 Milyon TL’lik projemizde 24 derslikli lise, 200 öğrenci kapasiteli yurt ve kapalı spor salonu yer alacak. Teknik ve Meslek Lisesi olacak okulumuzdan bölgemizdeki tüm illerden öğrencilerimiz eğitim alma fırsatı bulacak. Böylelikle OSB’mizdeki nitelikli ara eleman sorununu yine kendi bünyesinde çözüme kavuşturmuş olacağız. 2022 yılında ihalesi gerçekleştirilecek. Bir yılda tamamlanmasını hedefliyoruz.”

“Bankalarla güçlü bir iletişimimiz var”

“Bankaların üst düzey yöneticileri ile sıkı temas halindeyiz. Vakıfbank Bölge Müdürlüğü girişimlerimiz sonucu Malatya’da açıldı. 2021’İN Ocak ayında hizmete başladı. Üyelerimizin finansmana ulaşması için bankaların bölge müdürlüğünün ilimizde olması büyük önem arz ediyor. EximBank’ın Malatya’ya şube açması talebimizi de EximBank Genel Müdürü Ali Güney ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağrı Altındağ’a ilettik. 2022 yılında neticeye kavuşmasını umut ediyoruz.”

“CHP ve MHP heyetini odamızda ağırladık”

“Temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen CHP ve MHP heyetlerini odamızda ağırladık. Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri ile istişare masası etrafında bir araya geldik. Üyelerimizin bizlere ilettiği tüm konuları ileterek, iş insanlarımıza fayda sağlayacak yasalarda destek olmalarını talep ettik.”

“AB Büyükelçisi’ni odamızda ağırladık”

“AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut’u odamızda ağırladık. Odamız ve ilimiz hakkında detaylı bilgiler sunduk. AB pazarının, Malatya’nın en büyük ihracat pazarı olduğunu ifade ettik. Odamız bünyesinde açmayı planladığımız AB Bilgi Merkezi konusunda destek talep ettik. Sayın büyükelçi gerekli desteği sunacağı sözünü verdi.”

“Kağıt kebabının coğrafi işaret tescilini aldık”

“Malatya’nın meşhur yemekleri arasında yer alan kağıt kebabını “Malatya Kağıt Kebabı” olarak tescilledik. İlimizin ticari hayatının canlılığı için, Coğrafi İşaret Tescilini önemsiyoruz. Malatya Peyniri için de tescil onayımız bugün yarın çıkacak. İlimizin coğrafi işaretli tescilli ürünlerinin sayısını arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor.”

“Gastronomi fuarında yer aldık”

“İstanbul’da düzenlenen Gastronomi Fuarına katılım sağladık. Malatya mutfağı ve gastronomisi sınırları aşarak dünyaya açılmayı fazlasıyla hak ediyor. İlimizin gastronomi turizmini geliştirdikçe ticari hareketliliği de büyütmüş olacağız. Oda olarak bu kapsamda farklı çalışmalar yürütüyoruz. Ünlü gurmeleri, yazarları ve gazetecileri 2021 yılında ilimizde ağırladık ve gastronomimizi tanıttık.”

“Antalya ve Diyarbakır’da fuarlara katıldık”

“Antalya’da düzenlenen YÖREX’e ve Diyarbakır’da düzenlenen Gurme Fuarına katılım sağladık. Bu fuarlarda Malatya’nın coğrafi işaretli ürünleri başta olmak üzere birçok yöresel ürünlerinin tanıtımını yaptık. Yönetim ve meclis üyelerimizle birlikte gittiğimiz fuarlarda ikili iş ve sektör görüşmeleri de sağladık.”

“Bir yılda 4 kardeş oda protokolü imzaladık”

“2021 yılında bölgemizdeki 4 oda ile kardeş oda protokolü imzaladık. Diyarbakır, Rize, Elazığ ve Yüksekova TSO’ları ile kardeş oda olduk. 2019 yılında da Mersin TSO ile kardeş oda olmuştuk. Bölgemizin ve illerimizin gelişimi, kalkınması birlik ve beraberlikle mümkün. Bu nedenle Malatya TSO olarak, doğu ve güneydoğu bölgelerimizdeki tüm oda ve borsaları kardeş olarak, yol arkadaşı olarak görüyoruz. Kardeş oda sayımızı yeni yılda da arttıracağız.”

“Filistin ile iş birliği mutabakatı yaptık”

“Filistin’in Tubas şehri Ticaret Sanayi ve Ziraat Odası ile kültürel, teknolojik, ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek adına mutabakat zaptı imzaladık. Online ortamda düzenlediğimiz program oldukça verimli geçti. Önümüzdeki süreçte Filistinli iş insanları ile ortak yatırım ve ihracat konusunda önemli mesafeler alacağız.”

“Kırgızistan’da düzenlenen yatırım forumuna katıldık”

“Kırgızistan Yatırım Bakanlığı’nın daveti üzerine gittiğimiz Kırgızistan’da, kamuözel diyaloğu formatında düzenlenen Yatırım Forumuna katıldık. Batken Belediyesi ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş geliştirme ve dostluk protokolü imzaladık. Başkent Bişkek’te Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan ile bir araya geldik.”

“Mesleki eğitim çalıştayları düzenledik”

“Mesleki eğitim, oda olarak en çok önemsediğimiz konular arasında yer alıyor. Nitelikli personel açığının mesleki eğitimin kalitesinin atmasıyla kapanacağına inanıyoruz. Bu konuda paydaşlarımız olan Milli Eğitim Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi ile birlikte farklı çalıştaylar düzenledik. Bu çalıştaylar da mesleki eğitime iş dünyasının bakış açısını, istihdamda nitelikli personel ihtiyacını ve yeni teşvikleri masaya yatırdık.”

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

“Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında oda olarak 2021 yılını dolu dolu geçirdik. Ramazan ayında, 2 bin 500 ailemize gerek alışveriş çeki, gerekse gıda kolileri ile yardımda bulunduk. Alışveriş çeklerini ve gıda kolilerini yerel firmalarımızdan ve esnaflarımızdan aldık. 1550 çift ayakkabıyı ve 75 adet tablet bilgisayarı ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti. SMA hastalığı bulunan iki evladımıza sağlığına kavuşması için yardım kampanyalarına destek olduk.”

“Odamız mükemmeliyet merkezine dönüşüyor”

“TOBB’un önerisiyle 365 OdaBorsa arasından seçilen 21 OdaBorsa Mükemmeliyet Merkezi olarak hizmet verecek. Bu odalardan biri de odamız oldu. Şehrimizin sosyoekonomik kalkınma ve gelişmesine yönelik hayata geçirdiğimiz projeler odamızı öne çıkardı. 2022 yılında KOBİ’ler başta olmak üzere üyelerimize çok değerli hizmetlerin sunulacağı yeni bir dönemi başlatmış olacağız.”

“Odamızın üye sayısını yüzde 42 arttırdık”

“Göreve seçildiğimiz 1 Nisan 2018 tarihinde üye sayımız 6 bin 658 idi. Sadece 2021 yılında odamıza 834 yeni üye kaydı yapıldı. Odamızın şuanda toplam üye sayısı 9 bin 419’dur. Odamızı aktif ve etkin bir hale dönüştürünce üye sayımızda hızlı bir artış yaşandı. Üç yılda oda sayımızı yüzde 42 arttırdık. Bu arada 2021 yılında üyelerimizin ticari faaliyetleri için talep ettiği 14 bin 192 belge hazırladık. 3 bin 607 adet ihracat belgesi düzenledik. Üyelerimize daha kaliteli hizmet vermek adına, hizmet birimlerinin bulunduğu 3. katı yeniliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.