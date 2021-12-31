Malatya’da bin 800 polisle denetim

Malatya’da yılbaşı öncesi arttırılan denetimler kapsamında bin 834 polisle asayiş kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamada 577 litre etil alkol ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girebilmeleri için polis sorumluluk bölgesinde bulunan alanlarda bin 834 personelin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Organize Şube Müdürlüğü, (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada 41 işyeri ve 1 depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 577 litre etil alkol bin 699 adet alkol yapımında kullanılan aroma, 15 litre el yapımı rakı, 5 litre el yapımı viski, 7 şişe bandrolsüz viski, 6 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek, 4 adet av tüfeği, 7 adet kesici alet, 110 adet uyuşturucu hap ve 159 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 bin 816 şahsın GBT sorgusunun yapıldığı uygulamada 3 bin 77 araç kontrol edilirken, aranması olan 70 şahıs yakalandı.

İki şahsa “2521 Sayılı Kabahatler Kanunundan, 1 şahsa 6136 SKM’den, 4 şahsa ise 5607 SKM’den “yasal işlemlerinin yapıldığı uygulamalara yılbaşı süresince devam edeceği öğrenildi.

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