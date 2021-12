Malatya ve Yeşilyurt’un simgelerinin yer aldığı halılara yoğun ilgi “Yeşilyurt Halımızı Markalaştıracağız”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Mahmut Çalık ve Ahmet Çalık Tekstil Müzesinde 6 ay süren Halı Dokuma Kursunu başarıyla tamamlayan 12 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi. Malatya ve Yeşilyurt’un simgelerinin yer aldığı Yeşilyurt Halısı, tören sırasında büyük ilgi gördü.

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt ilçe Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR Müdürlüğünün destekleriyle Yeşilyurt’lu kadınlara el sanatları becerileri kazandırmak ve ev ekonomilerine katkı sağlamaları için açılan Halı Dokuma Kursu tamamlandı. Mahmut Çalık ve Ahmet Çalık Tekstil Müzesinde gerçekleşen sertifika törenine AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Öner Özer, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, İŞKUR Müdürü Vahap Toman, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Mahalle Muhtarları, Kurs Öğretmenleri ve kursiyerler katıldı.

Kurs öğretmeni Nursel Yıldırmaz, Yeşilyurt’un kirazı, havası, suyu ve doğal zenginliklerinin yanı sıra birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu ile Lezzet Caddesinin nakşedildiği Yeşilyurt Halısı ile diğer halı dokumaları üzerine katılımcılara bilgiler aktardı.

Kurs sonunda el becerisi kazanarak ev ekonomilerine katkı sağlama şansı yakalayan kadınlara günlük 35 TL cep harçlıkları verdiklerini ifade eden İŞKUR Müdürü Vahap Toman, “ Kadınlarımıza imkan verildiği zaman neleri başarabileceklerini bir kez daha görmüş oluyoruz. 6 ay süren kurs boyunca kursiyerlerimize günlük 35 TL cep harçlığının yanı sıra genel sağlık sigortalarını da yaptık. Yeşilyurt Belediyemiz başta olmak üzere kurs öğretmenimize ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da kursu başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik ederken, dokumacılığın merkezi olan Yeşilyurt’un geçmişten gelen bu kadim zenginliğini yaşatmak için kültürel kurslara ağırlık verdiklerini söyledi.

6 ay süren halı dokuma kursunda kadınlara Anadolu’daki geleneksel Türk dokuma sanatına uygun halı desenlerinin ve motif çizimlerinin öğretildiğini ifade eden Başkan Çınar, “ Yeşilyurt’un geleneksel hayatında tekstil ve dokumanın çok özel bir yeri vardır. Geçmiş zamanlarda hemen hemen her evin altında dokuma tezgahları vardı, burada yaşayanlar dokudukları ürünleri satarak hem bu geleneği yaşattılar hem de ev bütçelerine katkı sundular. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta dokuma kültürünün kaybolmaması ve nesilden nesile aktarılması içinde elimizden gelen desteği veriyoruz. Dokumayla ilgili tüm nostaljik ürünlerin sergilendiği, anlatıldığı, gelen ziyaretçilerin bilgilendirildiği ve kadınlarımızın ele emeği göz nuru eserlerinin satışının yapıldığı Mahmut Çalık ve Ahmet Çalık Tekstil Müzesini hizmete sunarak, dokumacılık mesleğinin bugünden geleceğe taşınması noktasında önemli bir kültürel yatırımı ilçemize kazandırdık. Dokumacılık tarihinin tüm boyutlarıyla anlatıldığı, 1.500’e yakın tekstil ürünün sergilendiği müzemize gösterilen yoğun ilgi, düzenlediğimiz kurslar ve etkinliklerle bu kadim kültürümüzü yaşatıyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya ve Yeşilyurt’un simgelerinin yer aldığı Yeşilyurt Halısını markalaştırmak için çalışmaları artırdıklarını ifade eden Başkan Çınar, “ Doğu Anadolu bölgesinde en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan belediye olarak, Malatya ve Yeşilyurt’umuzun tüm zenginliklerinin nakşedildiği Yeşilyurt Halımızın da tescil belgesine kavuşması için girişimlerimiz sürüyor. Rengi ve tasarımının yanı sıra kirazımız, tabiat zenginliklerimiz, birlik ve beraberliğimiz ile Lezzet Caddemizin işlendiği bu özel halımızın çok büyük rağbet göreceğine inanıyorum. Halı dokuma kursuna katılarak Yeşilyurt Halımız başta olmak üzere Anadolu’daki geleneksel Türk dokuma sanatına uygun halı desenleri ve motif çizimlerini öğrenen kadınlarımız, hem bu kadim geleneği yaşatıyorlar hem ev bütçelerine katkı sağlıyorlar hem de yeni arkadaşlıklar ediniyorlar. Kurs öğretmenimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesini kültürel hizmetlere verdiği önemden dolayı tebrik eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Çırmıhtı’nın gelini olarak buraya yapılan her hizmet, düzenlenen her etkinlik beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Tabii ki bu hizmetlerde bayanların rolünü gördükçe daha da mutlu oluyorum, bu tür hizmetlere öncelik tanıyan Yeşilyurt Belediyesini ve destek sunan tüm kurum ve kuruluşlarımızı kutluyorum. Yeşilyurt’un ev yemekleri başta olmak üzere diğer tarihsel ve kültürel zenginliklerinin bugünden geleceğe taşınması noktasında birçok faaliyet ve yatırımı gerçeğe dönüştüren Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Yeşilyurt’un kadim kültürünün ve kimliğinin yaşatılması bakımından çok değerli hizmetlerin üretildiğini görmek, yapılan yatırımlardan sonra buranın daha canlı, hareketli ve dinamik bir yapıya kavuştuğunu yaşamak ve görmek bizi mutlu ediyor. Burada yaşayan hemşehrilerimizin ‘Çırmıhtı eski ruhuna yeniden kavuşsun, burası daha canlı olsun’ yönündeki taleplerinin yerine getirilmesi noktasında büyük bir emek sarf eden Mehmet Çınar Başkanımız ve ekiplerinin hizmetlerini takdirle karşılıyoruz. Başkanımız bu hizmetleri yaparken kadınlarımızı güçlendirmek adına kurduğu kooperatif faaliyetleri, el sanatları kursu ve diğer etkinliklerle birlikte bu bölgemizin ruhuna ve kimliğine yakışan hizmetler üretiyor” diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yeşilyurt Halısını çok beğendiğini sözlerine eklerken, “Çırmıhtı’nın kadim geçmişinde yer alan dokumacılık ve tekstili yaşatmak adına Çalık Ailesinin destekleri, Yeşilyurt Belediyemizin de büyük gayretleri neticesinde saygıdeğer büyüğümüz Mahmut Çalık ile değerli işadamımız Ahmet Çalık’ın isminin verildiği Tekstil Müzemize gösterilen yoğun ilgi Çırmıhtı’nın daha fazla tercih edilmesini sağlıyor. Malatyalı hemşehrilerimizin ve Malatya’yı ziyaret edenlerin bu müzeyi ve kadınlarımızın ele emeği göz nuru eserlerini mutlaka görmelerini istiyorum. Kadınlarımızın her biri ayrı ayrı başarı hikayesi yazıyorlar, bu imkanı sunan ve ilçemizde sosyal devlet anlayışının hakim olmasını sağlayan Başkanımızı kutluyorum. Kadınlarımızın iş öğrenmesi ve istihdam edilmesi amacıyla açılan ve 6 ay süren kurs boyunca kadınlarımız hem iş öğrenirken hem de günlük verilen 35 TL cep harçlığıyla ev bütçelerine katkı sağladılar. Kadınlarımızın bütün eserleri ayrı bir değer taşırken, burada öne çıkan hem yer hem de duvar halısı olarak yapılan Yeşilyurt Halısıdır. Malatya ve Yeşilyurt’un tüm simgelerinin nakşedildiği bu özel halımızın coğrafi işaret tescil belgesi alması içinde bu alanda başarılı hizmetlerde bulunan ve ödül alan Yeşilyurt Belediyemiz ciddi çalışmalar yapıyor. Yeşilyurt Halısının bu tür çalışmalar neticesinde markalaşacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edilirken daha sonra Halı Dokuma atölyesinde hazır hale getirilen halıların kesimleri yapıldı.

