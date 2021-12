Gürkan: “Malatya Türkiye’nin ve dünyanın parlayan yıldızı olacak”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek bir süre görüştü.

2021 yılı sonunda gerçekleşen bu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren ESKKK Başkanı Ali Evren, “Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya’da çok güzel hizmetler yapılmakta. İlçelerimizin tamamında altyapı, üstyapı ve asfalt çalışmaları tamamlanmıştır. Bugüne kadar Malatya’da görülmemiş asfalt çalışması gerçekleştirilmiştir. Şehrimize yeni kuşak yollarının açılması sizin döneminizde oldu. Malatya trafiğinin rahatlaması için yapılması gerekenler noktasında biz esnaflar olarak her zaman yanınızda olacağız. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla Malatya’mız çok güzel bir görünüme kavuşmakta. Yapılan güzel hizmetlere ve çalışmalara teşekkür etmeyi bilmek lazım. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her zaman kanaat önderleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve esnaflarla diyalog halindesiniz. Malatya’ya yapmış olduğunuz güzel çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifinin esnafların işlerini kolaylaştırmak için çalıştığını belirten Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde yaptığımız işleri Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, Kanaat Önderlerimizle, Kurum ve Kuruluş Temsilcileriyle birlikte şehrimizin önünü açmak, gelecek planlaması yaparken sürekli istişare halindeyiz. Şehrin bir taraftan yeşil alanlarının artırılması bir taraftan çevre düzenlemeleri ile altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanında, cephe giydirmeleri çalışmalarımız devam etmektedir. Esnaflarımızın da sağlıklı, hijyen ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacakları yeni fiziki mekanlara kavuşması noktasında da Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yıllardır Şire Pazarına misafir götüremiyorduk. Yeni yapmakta olduğumuz Malatya’ya ve Türkiye’ye yakışır Kayısı Merkezinde misafirlerimizi rahatlıkla ağırlayacağız. Ayrıca Buğday Pazarı, Fidancılar Sitesi, Lisanslı Kayısı Deposu, yeni Sanayi sitesi ki esnaflarımız için yeni bir sanayi sitesi yapmaktayız. Bu çalışmalarımız sonlandığı zaman Malatya’mız çağdaş, modern, yeşil alanı bol, yeni yollarla trafik sorunu olmayan Anadolu’da bir şehir olması noktasında çalışmalar yürütmekteyiz. Malatya’nın Türkiye’nin ve Dünya’nın parlayan yıldızı olması noktasında gayretlerimiz devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak yeni kuşak yollarıyla Malatya’nın ulaşım ve trafik sorununu çözmüş olacağız. Bu çalışmalarda her zaman yanımızda olan ESKKK Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında hep birlikte çalışacağız. İnşallah geçmiş yıllarda yaşamış olduğumuz sıkıntıların gelecek yılda yaşanmamasını temenni ediyor. 2022 yılının hemşerilerimize, esnaflarımıza, ülkemize ve insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

ESKKK Başkanı Ali Evren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a hizmetlerinin anısına bir plaket takdim etti.

