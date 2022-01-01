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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 'Furkan'

İHA

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 'Furkan'

Malatya'da 2022'nin ilk bebeği, saat 00.05'te dünyaya geldi. Aile, bebeğe 'Furkan' ismini verdi.
Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Elif (23) ve Hamit Gürbüz (27) çiftinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dünyaya gelen erkek bebekleri oldu. Saat 00.05'te dünyaya 3 kilo 450 gram ağırlığında gelen erkek bebeğe Furkan ismi verildi. Furkan bebeği kucağına almanın sevincini yaşayan anne Elif Gürbüz, mutlu olduğunu belirterek, yeni yılın herkese sağlık ve huzur getirmesini diledi.
Baba Hamit Gürbüz ise, "Bu bize sürpriz oldu. Hiç beklemediğimiz bir anda geldi. Rabbim herkese sağlıklı, sıhhatli bir yıl yaşamayı nasip etsin. Pandemi sürecini de geride bıraktık. Güzel bir duygu teşekkür ederim” diye konuştu
Kadın Doğum Uzmanı Operatör Dr. Fatma Nur Ceylan da yeni yılın ilk bebeğinin sağlığının çok iyi olduğunu ifade etti.
Öte yandan 2022’nin ilk bebeklerinde biri de özel bir hastanede dünyaya gözlerini açtı.
Yeni yılın ilk dakikalarında Şükran Sevgi (40) ve Ersin Düzova’nın (43) çiftinin üçüncü çocukları olarak dünyaya gözlerini açan kız bebeğe Zeynep Gül adı verilirken, 3,5 kilo ağırlığında olan bebeğin gayet sağlıklı olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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