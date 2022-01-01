Malatya'da polisten yeni yılda alkol denetimi

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni yılın ilk dakikaları ile birlikte Malatya’da trafik ekipleri sürücülerde alkol denetimi yaptı.

2022 yılına girilmesi ile birlikte kent merkezinin birçok noktasında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, araçlar üzerinde uygulama yaptı. Durdurulan araçlarda sürücülere alkol denetimi yapılırken, denetimlerin sabahın ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.