Malatya’da görev başındaki polislere ailelerinden yeni yıl sürprizi

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Malatya’da yeni yıla görevleri başında giren polis memurlarına ailelerinden anlamlı sürpriz.

Malatya’da yeni yıl dolayısıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren polis ekiplerine aileleri tarafından sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi.

Evlerde hazırlanan yemek ve kekler ile görevleri başında bulunan polisleri ziyarete giden aileleri karşılarında gören polis memurları şaşkınlıklarını gizlemezken, getirilen yemekler ise hep birlikte afiyetle tüketildi.

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