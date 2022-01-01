Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Malatya’da Bilardo Aday Hakem Kursu açılacak.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Türkiye Bilardo Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan, 2426 Ocak 2022 tarihleri arasında ilimizde Bilardo Aday Hakem Kursu açılacaktır” denildi.

Hakem adaylarında aranılacak şartlar ve istenilecek belgelerin ise Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü web sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi.

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