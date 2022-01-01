Çocuğu sağlığına kavuşunca 5 bin kişiye yemek dağıttı

Spinal Musküler Atrofi tip 1 hastası olan Eyüp Çınar, Dubaide’ki tedavisinin ardından Malatya’ya döndü. Minik Eyüp Çınar’ın sağlığına kavuşmasıyla baba Galip Altuntaş kent meydanında 5 bin kişiye yemek dağıttı.

Malatya’da yaşayan 13 aylık Eyüp Çınar Altuntaş, 8 ay süren kampanyasının ardından 4 ay önce 2,2 milyon dolar bedelindeki ilacını almak için Dubai’ye gitti. 4 ay boyunca Dubai’de tedavi olan Eyüp Çınar evine döndü, bundan sonraki süreçte fizik tedavi görecek.

Baba Galip Altuntaş oğlunun sağlığına kavuşmasıyla adaklarını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bizim böyle bir adağımız vardı. Çocuğumuz sağlığına kavuştuğu zaman böyle bir program düzenlemeyi planlamıştık. Bugün 5 bin kişiye yemek dağıtıyoruz. Şuanda Eyüp Çınar’ın sağlığı iyi, yürüyor, konuşuyor. Bu tip hasta olan çocukları yalnız bırakmamalıyız. Maddi ve manevi olarak mutlaka ailenin ve çocuğun yayında yer almalıyız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.