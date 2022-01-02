Şeker Market açılış için gün sayıyor

Malatya’da Şeker Fabrikası bünyesinde, fabrikadan halka satışların yapılacağı Şeker Marketin açılması için gün sayılıyor.

Şeker Market ile Malatya’da yaşayan vatandaşlar paket ya da torba halinde uygun fiyata şeker alımı yapabilecekler. Şeker Marketin hazırlıkları tamamlandıktan sonra açılacağını belirten Şekerİş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, “ Şeker Market ile ilgili çalışma yapılıyor. Genel Müdürlüğümüz Malatya’ya yakışır bir mağazamız olsun dediler. Onun için Kızılay’a talepte bulundular. Kızılay onların istediği ölçülerde daha güzel daha modern Malatya halkına hizmet edeceği yani fabrikadan direk halka satışın yapılabileceği bir mağaza şeklinde konteyner yapılıyor. Konteyner biter bitmez hemen satışa başlayacağız” dedi.

Yakın zamanda açılacak olan Şeker Market’ten uygun fiyata şeker alınabileceğinin altını çizen Murat, “Malatya’daki vatandaş yüksek fiyattan ürün almayacaklar. Fabrikanın belirlemiş olduğu fiyat üzerinden daha makul ve uygun fiyata halka hizmet edilecek” diye konuştu.

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