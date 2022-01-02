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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder çalmadık kapı girmedik ev bırakmıyor

İHA

Başkan Güder çalmadık kapı girmedik ev bırakmıyor

Hayata geçirdiği yatırımlarla daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi güzel yarınlara hazırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gönül belediyeciliği kapsamında ilçede çalmadık kapı girilmedik ev bırakmamayı sürdürüyor.
2019 yılından bu yana birçok vizyonel yatırımı Battalgazi ile buluşturarak her kesimden büyük takdir toplamayı başaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede yaptığı ev ziyaretleriyle vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Hizmet ve sosyal belediyeciliğin yanı sıra gönül belediyeciliğini de ilçede etkin şekilde ortaya koyan Güder, bu kapsamda çalmadık kapı girilmedik ev bırakmıyor. Gün içerisinde yoğun geçen ziyaretçi ve hizmet trafiğine rağmen mahalle ve ev ziyaretlerini aksatmayan Başkan Güder, ziyaret ettiği evlerde vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet ediyor. Vatandaşlara bir ihtiyaçları ya da sıkıntıları olup olmadığını da sorarak, talep ve isteklerini de dinleyen Başkan Güder, vatandaşların yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılaşıyor. Ziyarette vatandaşlara Battalgazi’ye yapılan, yapımı devam eden ve hayata geçirilecek olan projelerle alakalı kısa bilgiler veren Güder, “Battalgazi’de 303 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda Battalgazi’yi tercih edilen ilçeler arasında koymak için Battalgazi Belediyesi olarak gece gündüz sahadayız” dedi.
“Vatandaşlarımızla iç içe yürek yüreğeyiz”
Başkan Güder, başkan seçildiği günden bu yana sürekli Battalgazili vatandaşlarla iç içe olduğunu belirterek, "303 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Battalgazi’mizde, bu ailenin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Ailemizin tüm fertleriyle gece gündüz demeden bir aradayız. Tüm acı ve mutlu günlerimizde birbirimize destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını istişare kültürü içinde hep birlikte çözüyoruz. Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını vatandaşlarımıza iletiyorum. Vatandaşlarımızın sıcak, samimi ve içten ilgileriyle karşılaşıyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Battalgazi'ye hizmet söz konusu ise biz hiçbir şeyden kaçmadık. Battalgazi'deki 103 mahallenin gelişmişlik seviyesinin eşit oranda artması için gece gündüz sahadayız. Birçok vizyonel yatırımı ilçeyle buluşturmanın haklı gururunu da yaşıyoruz. Belediyemizin kaynaklarını milletin hizmetine sunarak gerek kırsalda gerekse merkezde ciddi bir başarı ediyoruz. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızla hep iç içe hep yürek yüreğe sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda daha yaşanabilir bir Battalgazi oluşturmak için gece gündüz sahadayız, olmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizim bu ilçedeki vatandaşlara hizmet sözümüz var" ifadelerini kullandı.
“İlçemizin sorunlarına neşter vurduk”
Battalgazi’nin birçok sorununa neşter vurduklarının altını çizen Başkan Güder, “Öncelikle bir şehri düzenlemek istiyorsanız, o bölgenin alt yapı ve imar sorununu çözmek zorundasınız. Battalgazi ilçemizi göz önüne aldığımız zaman eski yerleşke yerlerinin fazlalığıyla ön plana çıkan bir ilçe. Bizlerde göreve geldiğimiz ilk günden itibaren imar konusunun çözümü noktasında arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Yoğun bir çalışma içine girdik ve ilçemizin imar sorununa neşter vurduk. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda ilçemizin toplam 8 bin 300 hektarlık imar planı bulunan alanında, çözülmeyi bekleyen 2 bin 500 hektarlık kısmın çalışmasını tamamlayarak, ilçenin imar sorununu çözüme kavuşturduk ve gelişiminin önündeki engelleri bir bir kaldırdık. Bir bölge eğer imara açılıyorsa, o bölgenin gelişimi kaçınılmaz olur. İmara açtığımız bölgeleri gezip gördüğümüz zaman daha düzenli yapıların olduğunu, yeşil alanların çokluğu, sosyal tesisleri ve sosyal donatı alanlarının fazlalığı göze çarpıyor. Eğitim, sağlık ve her türlü sosyal ihtiyaç alanları oluşturduğunuzda o bölgenin cazibesi her zaman artar. Bu ortamı da şükürler olsun Battalgazi'mizde oluşturduk. Amacımız; tercih edilen ilçemizi tercih sırasında en başa koymak ve bunu da hamd olsun bunu da başarıyoruz” dedi.

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