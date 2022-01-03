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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da Gençler Ligi tamamladı

İHA

Malatya’da Gençler Ligi tamamladı

Malatya’da U18 Gençler Futbol Ligi, oynanan maçlarla tamamlanarak, playoff oynamaya hak kazanan takımlar belirlendi.
U 18 futbol liginde mücadele eden, Yeşilyurt Belediye spor, Konak Spor ve Eski Malatyaspor U18 Gençler Futbol Ligi’nde Gruplarında şampiyon olarak playoff oynamaya hak kazandılar.
Yeşilyurt Belediye spor, Konak Spor ve Eski Malatyaspor, playoff’ta mücadele edecekler.

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