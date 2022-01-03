Malatya’da Gençler Ligi tamamladı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da U18 Gençler Futbol Ligi, oynanan maçlarla tamamlanarak, playoff oynamaya hak kazanan takımlar belirlendi.

U 18 futbol liginde mücadele eden, Yeşilyurt Belediye spor, Konak Spor ve Eski Malatyaspor U18 Gençler Futbol Ligi’nde Gruplarında şampiyon olarak playoff oynamaya hak kazandılar.

Yeşilyurt Belediye spor, Konak Spor ve Eski Malatyaspor, playoff’ta mücadele edecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.