Hentbol 2.Ligi Malatya takımı, Gaziantep temsilcisi karşısında rahat kazandı

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Malatya’da oynanan Kadınlar Hentbol 2. Lig maçında, Malatya Necatibey Ortaokulu Spor Kulübü, Gaziantep Spor Kulübünü 3322 yendi.

Malatya Yeşiltepe Spor Salonu’nda yapılan Kadınlar Hentbol 2. Lig maçında Malatya Necatibey Ortaokulu Spor Kulübü ile Gaziantep Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonunda, ev sahibi Malatya Necatibey Ortaokulu Spor Kulübü, Gaziantep Spor Kulübünü 3322 mağlup etti.

Necatibey Ortaokulu Spor Kulübü kız takımı, bu galibiyetle önemli avantaj elde etti.

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