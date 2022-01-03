Yeni Malatyaspor, sportif direktör Erdoğan ile yollarını ayırdı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sportif direktör olarak görev yapan İzzet Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor yönetimi, sarı-siyahlı kulüpte 5 ay boyunca görev yapan sportif direktör İzzet Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. İzzet Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, "Bugün kulüp başkanım ile yapmış olduğum görüşme sonucu karşılıklı anlaşarak görevimden ayrılıyorum. Her iki tarafa hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-01-03 15:39:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.