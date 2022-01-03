Bankanın camını kaldırım taşı ile kıran şüpheli, yakalandı 

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da bir kamu bankasının camını kaldırım taşı ile kırıp, içeri girmeye çalışan Orhan Y., güvenlik alarmı çalışınca yakalandı.

Olay, sabaha karşı Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Y., eline aldığı kaldırım taşını bir kamu bankasının camına attı, bu sırada güvenlik alarmı devreye girdi. Güvenlik alarmının çalması ile bölgeye sevk edilen polis ekipleri ile bekçiler, camı kırdıktan sonra içeri girmeye çalışan Orhan Y.'yi yakalayıp, gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-01-03 15:54:43



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