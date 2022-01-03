Yeni Malatyaspor'da Walter ve Hasan Özkan ile yollar ayrıldı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, forvet oyuncusu Walter Bwalya ve önlibero Hasan Özkan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Hasan Özkan ve Walter Bwalya ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Özkan ve Bwalya´ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantılarında başarılar dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-01-03 19:20:31



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