Otobüstün bagajdaki kolilerin içinde 66 kilo eroin ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramda, bagajdaki kolilerinin içinde 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durdurdukları toplu taşıma araçlarında arama yaptı. Ekiplerin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagajdaki kolilerin içinde 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına alarak, emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-01-03 23:42:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.