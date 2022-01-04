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Malatya’nın Kale İlçesi’nde, kırsal mahalledeki öğrencilere sosyal etkinlik düzenlendi.

Kale Kaymakamlığı’nın koordinesinde yürütülen " Bende Varım Projesi " kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi tarafından ilçedeki kırsal mahalle okullarında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirildi.

Sözü edilen kırsal mahalle okullarında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirilerek, çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunulmasının amaçlandığı kaydedildi.

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