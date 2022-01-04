Battalgazi’deki ulaşım yatırımları hız kesmiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’deki ulaşım yatırımları hız kesmiyor

İHA

Battalgazi’deki ulaşım yatırımları hız kesmiyor

Ulaşım yatırımları ile Battalgazi’nin değişimine ve gelişimine büyük katkı sağlayan Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yapımı devam eden Fırıncı Mahallesi’nde 4.5 kilometre ve Çolakoğlu Mahallesi’nde 5 kilometrelik sathi kaplama öncesi stabilize temel serim çalışmalarını yerinde inceledi.
Battalgazi Belediyesi, daha konforlu bir ilçe hayatı ve kesintisiz ulaşım için yatırımlarına aralıksız devam ediyor. İlçenin her noktasında kesintisiz ulaşım sağlanması adına seferber olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fırıncı Mahallesi’nde 4.5 kilometre ve Çolakoğlu Mahallesi’nde 5 kilometrelik sathi kaplama öncesi stabilize temel serim çalışmalarının startını verdi. Gerek ilçe merkezi gerekse de kırsalda milyonluk ulaşım yatırımlarını hayata geçirerek ilçenin değişimine ve gelişimine büyük katkı sağlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yapımı devam çalışmaları yerinde inceleyerek, birim müdüründen bilgiler aldı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşların konforlu ve kullanışlı yollara kavuştuğunu aktaran Başkan Güder, 2023’de asfaltsız yollarının kalmayacağını belirterek, Medeniyetin Kalbi Battalgazi’mizde yol yapım çalışmalarında bugüne kadar örnek çalışmalara imza attıklarına da dikkat çekti.

Vatandaşlar çalışmalardan memnun
Mesai mefhumu gözetmeyen çalışmalarını sürdüren ekiplerin bu hummalı çalışmaları vatandaşlardan büyük takdir toplamaya devam ediyor. Battalgazi’de dört dörtlük çalışmalara imza atıldığını aktaran Kazım Aksu isimli vatandaş, “Battalgazi Belediyesi tüm imkanlarını ilçedeki vatandaşlar için seferber etmiş durumda. Üzerine düşen görevi fazlasıyla yapan bir başkanımız şuan mevcut. Önceden bu yollarda arabayla gidemiyorduk. Şimdi ise asfaltsız yolumuz kalmadı. Bahçe aralarında bile stabilize yolumuz kalmadı, hepsi asfalt oldu. Başkanımız dört dörtlük bir insan ve yaptığı işlerde kendisi gibi dört dörtlük” derken, Bayram Öndüç isimli vatandaş ise “İlçemizdeki hizmetler takdire şayan hizmetler. Başkanımız Osman Güder çok güzel işler yapıyor. Asfaltsız yolumuz kalmıyor. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan Başkan Güder’e teşekkür
Battalgazi’de başarılı bir belediye başkanı ile yol yürüdüklerine dikkat çeken Çolakoğlu Mahallesi Muhtarı Şahin Çolakoğlu, “Başkanımızı seviyor ve çalışmalarını takdir ediyoruz. Çok başarılı bir başkana sahibiz. İstek ve taleplerimize anında cevap veriyor. Başkanımızdan memnunuz. Burası Çolakoğlu mahallesinin İmamoğlu mezrası. Tapulaştırmadan dolayı açılan bir yoldu ve çamurdan geçilemiyordu. Talebimizi başkanımıza ilettik, sorunumuz anında çözüldü” derken, Fırıncı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Fırıncı ise, “Başkanımıza ve ekibine özellikle teşekkür ediyoruz. Bölgemiz de bizi anlayan dertlerimizle dertlenip belediyenin tüm imkanlarını vatandaşlar için seferber eden başkanımızın ve çalışmalarından memnunuz. Başkanlığı layıkıyla yerine getiren başkanımızın yolu açık olsun. Takdire şayan çalışmalara imza atıyor. Başkanımızın her daim yanındayız ve destekçisiyiz” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımızın memnuniyeti birinci önceliğimizdir”
2023’te Battalgazi’de asfaltsız yolun kalmayacağını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak amacımız insanların daha rahat yaşayacağı bir Battalgazi’yi oluşturmak. Bunun içinde mesai kavramı gözetmeden çalışmalarımızı 7 gün 24 esasına göre sürdürüyoruz. Battalgazi’deki vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim birinci önceliğimizdir. Bugün Fen İşleri Müdürlüğümüzün mahallelerde yaptığı çalışmaları yerinde inceliyoruz. Geçen hafta Beydağı, Mamurek ve Söğüt mahallelerimizin çalışmalarını tamamladık ve ekiplerimiz şimdi Fırıncı, Bağtepe, Hatunsuyu ve Çolakoğlu mahallelerimizde çalışmalarını başlattı. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Görev sürecimiz içerisinde alt yapı ve yollarla alakalı bir sorun kalmayacağını ifade etmiştik. Bu sözümüzü yerine getirmek için gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Battalgazi’deki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamanın gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızla sohbet ederken yapılan hizmetlerden dolayı mutluluklarını dile getirdiklerinde, bizlerde onlardan daha mutlu oluyoruz. Bizler vatandaşlarımıza hizmetkar olmak için bu göreve talip olduk. İnşallah 2023 yılında Battalgazi’mizde asfaltsız yolumuz kalmayacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırsal mahalledeki öğrencilere sosyal etkinlik
YEREL HABERLER Kırsal mahalledeki öğrencilere sosyal etkinlik
Milletvekili Kahtalı'dan CHP'li Özel'e tepki Kahtalı: "Bu zihniyet ülkede iş başına gelecek olursa oluşacak ortamı ve kaosu düşünmek dahi istemiyoruz"
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı'dan CHP'li Özel'e tepki Kahtalı: ...
3. intihar girişiminde kurtarılamadı
YEREL HABERLER 3. intihar girişiminde kurtarılamadı
Malatya’da inşaatta düşen bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya’da inşaatta düşen bir kişi yaralandı
Otobüstün bagajdaki kolilerin içinde 66 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Otobüstün bagajdaki kolilerin içinde 66 kilo eroin ...
Otobüstün bagajdaki kolilerin içinde 66 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Otobüstün bagajdaki kolilerin içinde 66 kilo eroin ...
Malatya’da yolcu otobüsünde 65 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya’da yolcu otobüsünde 65 kilogram esrar ele ...
Yeni Malatyaspor'da Walter ve Hasan Özkan ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Walter ve Hasan Özkan ile yollar ...
Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu ile yollar ayrıldı
Siyasiler, genç sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiler Çınar: “Sivil toplum kuruluşları hizmetlerimizin en büyük paydaşlarıdır”
YEREL HABERLER Siyasiler, genç sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya ...
İlkokul öğrencilerine internetin yararları ve zararları anlatıldı
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerine internetin yararları ve ...
Pompalı saldırgan tutuklandı
YEREL HABERLER Pompalı saldırgan tutuklandı
Başkan Gürkan, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığını ziyaret etti Gürkan: “Büyükşehir belediyesi olarak ne talep ettiysek sayın cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz karşılamıştır”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığını ...
Bankanın camını kaldırım taşı ile kıran şüpheli, yakalandı 
YEREL HABERLER Bankanın camını kaldırım taşı ile kıran şüpheli, ...
Yeni Malatyaspor, sportif direktör Erdoğan ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, sportif direktör Erdoğan ile ...
Yeni Malatyaspor’da Sportif Direktör İzzet Erdoğan ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Sportif Direktör İzzet Erdoğan ...
Hentbol 2.Ligi Malatya takımı, Gaziantep temsilcisi karşısında rahat kazandı
YEREL HABERLER Hentbol 2.Ligi Malatya takımı, Gaziantep temsilcisi ...
Malatya’da bir yılda 448 kilo uyuşturucu yakalandı
YEREL HABERLER Malatya’da bir yılda 448 kilo uyuşturucu yakalandı
Malatya’da Gençler Ligi tamamladı
YEREL HABERLER Malatya’da Gençler Ligi tamamladı
Malatya’da ihracatta tarihi rekor Başkan Sadıkoğlu: “425 milyon dolar ile ihracatta tarihi rekor kırdık”
YEREL HABERLER Malatya’da ihracatta tarihi rekor Başkan Sadıkoğlu: ...
Malatya aşılama haritasında mavi kategoriye geçti
YEREL HABERLER Malatya aşılama haritasında mavi kategoriye geçti
Malatya’da bir yılda 347 milyon dolarlık kayısı ihracatı
YEREL HABERLER Malatya’da bir yılda 347 milyon dolarlık kayısı ...
Üreticinin yol sorununu Başkan Güder çözdü
YEREL HABERLER Üreticinin yol sorununu Başkan Güder çözdü
Darende’ de kar sevinci
YEREL HABERLER Darende’ de kar sevinci

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.