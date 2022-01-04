Malatya’da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Malatya’da polis ekiplerince yapılan uygulamada 25 bin 694 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Hekimhan ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları bir tırda arama yaptı. Yapılan aramalarda 25 bin 694 litre kaçak akaryakıt dönüştürülmüş motorin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.

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