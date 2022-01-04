Yeni Malatyaspor, Godfred Donsah'ı kadrosuna kattı

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Godfred Donsah'ı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, devre arası transferi çalışmalarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer kulübümüz, son olarak Serie B ligi ekiplerinden Crotone forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Donsah" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-01-04 15:02:25



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