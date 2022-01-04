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Maske ve sosyal mesafe tedbirlerine devam Bentli: “Omicron varyantına karşı 3’üncü doz aşı yaptırmamız gerekiyor”

İHA

Maske ve sosyal mesafe tedbirlerine devam Bentli: “Omicron varyantına karşı 3’üncü doz aşı yaptırmamız gerekiyor”

Malatya korona virüsle mücadele kapsamında yapılan aşılamada, ikinci dozda yüzde 75’i aşan aşılama oranıyla mavi kategoriye geçerken, Omicron varyantına karşı 3’üncü doz aşı yaptırma konusunda ikazda bulunuldu. Malatya’da korona virüs salgından hastanelerde yatan toplam 15 kişi bulunuyor.
Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, aşılama konusunda yaptığı açıklamada, “1 Ocak 2022 tarihi itibariyle 2’nci doz aşısını tamamlayanlar,18 yaş hedef nüfus oranı yüzde 75. 05’e ulaştı” ifadelerini kullandı.
Omicron varyantına karşı da önlemleri elden bırakmamak gerektiğini vurgulayan Bentli, “Ülkemizde Avrupa'daki ülkelerde olduğu gibi baskın hale gelen Omicron varyantı karşı antikor gelişmesi için en az üç doz aşı yaptırmak gerekiyor. Ülkemizde daha önce 6 ay olan 2’nci dozdan üç doz yapabilme süresi 3 aya indirildi. Biz artık mavi şehir olduk ama biraz geç olduk. Şu anda deltadan sonra Omicron için 3’üncü dozun önemi daha fazla. Bundan sonra da inşallah aşıdaki oranımızı yükseltmeye çalışacağız” dedi.

“Türkovac aşısı şehir hastanelerinde”
Bentli, “Türkovac aşısı geçen hafta itibariyle ülkemizde uygulanmaya başladı. Acil kullanma onayı Sağlık Bakanlığımız tarafından verildi. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Kayseri Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığımız yürütmüş olduğu çalışma ile artık Türkovac aşısı vuruluyor. Bir aşı çalışması ruhsatını Türkiyemiz almış oldu. Şu an ilk önce şehir hastanelerinde başladı. Az önce daire başkanımızla görüştük. Önümüzdeki günlerde Türkovac aşı büyük şehirlerinde olacak. Ancak Malatyamızda başlamış değil. Şehir hastanelerinde randevu ilke Türkovac aşı yapılabiliyor” şeklinde konuştu.

"Maske ve sosyal mesafe kullarına dikkat edelim "
Maske ve sosyal mesafe kurallarının sürdürülmesini istediklerini vurgulayan Bentli, “Şu an özellikle 2’nci dozunu tamamlamış 15 ve 19 yaş arası vatandaşlarımızın gençlerimizin aşılama oranları henüz yüzde 45’lerde. Yüzde oranımız 50 olmadık daha. 65 yaş üstünde yüzde 90’ı geçtik ama orada 3’ncü doz aşı çok önemli. Sağlık Bakanımız Prof. Dr Fahrettin Koca da açıkladı. Vaka sayılarının yüzde 16 ve 17’si 65 yaş üstü iken maalesef vefat edenlerin yüzde 87’ye yakını 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan oluşuyor. Bu nedenle yaşlı vatandaşlarımızın kendileri veya yakınları tarafından mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurmaları 3’ncü doz için gerekiyor. Malatya’da şu an henüz 160 bin veya 170 bin doz 3’ncü doz aşı uygulanmış durumda. 18 yaş üstü gençlerin 3’ncü doz aşı yaptırma hakları varken, maalesef oranınız burada yüzde sayımız yeterli değil. Daha yüksek rakamlara ulaşmamız gerekiyor. Omicron varyantı virüsüne karşı Biontech veya Sinovac antikor seviyesinde düşük kalıyor. Koruyucu özelliği daha düşük. Delta varyantına göre 3’üncü doz aşı sonrası daha iyi sonuçlar elde edildiği hem Avrupa’da hem de güney Afrika’dan İsrail’den verilerde üçüncü dozdan sonra daha iyi koruyucu olduğu gösterdi. Bu nedenle bizde hem ilimizde hem ülkemizde üçüncü dozu aktif bir şekilde yaparsak sayımızı ve oranını arttırırsak Omicron varyantının da en azından hastaneye düşüş yoğun bakıma giriş ve vefat sayılarımız inşallah çok yüksek görmeden bu varyantında dalgası geçmiş olacak diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Korona virüs salgını nedeniyle Malatya’da 15 vatandaşın hastanede tedavi gördüğünü belirten Bentli, “Yoğun bakımlarda ise pandeminin başından beri en rahat günleri yaşıyoruz. Hatta bir önceki hafta daha iyiydik. Günlük vaka sayımız 10 civarlarına kadar düşmüştü. Hatta yüz bin nüfusa düşen vaka sayısı sayın bakanımız 17 Aralık’a kadar olan bölümü açıklamıştı. Malatya’da 11’lere kadar düşmüştük. 25 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde ise bir miktar arttı. Ancak, Omicron varyantı virüs Malatya'mızda tespit etmedik. Malatya’da şu anda korona virüs salgından hastanelerde yatan toplam 15 kişi bulunuyor. 4 entübe, yoğun bakımda ise 10 kişi yatıyor. Takip ettiğimiz hastalarımız var. En düşük rakamlarımız diyebilirim. Bu nedenle de tüm vatandaşlarımızdan hem aşı konusunda 3’ncü doz da hassasiyet bekliyoruz. Hem de koruyucu tedbirler dediğimiz ve her zaman söyleyen maske ve mesafe kurallarına özellikle bu kış mevsimde kapalı ortamlarda uzun süre maskesiz kalma kesinlikle bulaştırıcılığı artırıyor. Havalandırmadan oturulan yerlerde koruyucu tedbirlerle birlikte aşı ile birlikte inşallah omicron varyantında kazasız belasız atlatırız” şeklinde açıklamasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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