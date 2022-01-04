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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaynarca Sosyal Tesis ve Parkı tamamlandı

İHA

Kaynarca Sosyal Tesis ve Parkı tamamlandı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Kaynarca Sosyal Tesis ve Park Alanını inceleyen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Kaynarca’nın daha cazip ve tercih edilebilir bir hüviyete ulaşmasını sağlayan alt ve üst yapı çalışmaları, sokak sağlıklaştırmaları, park ve yeşil alan yatırımlarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik etti.
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Kaynarca Mahallesine giderek burada Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kaynarca Sosyal Tesis ve Park Alanı ile diğer yatırımları inceledi.
Kaynarca Mahallesine yapılan yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Kaynarca Mahallesi Muhtarı Mehmet Güner, "Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatıyla hayata geçen buradaki sosyal tesis ve park alanımız mahallemize vizyon kazandırdı. Mahallemizin güzelleşmesine vesile olan yatırımların hayata geçmesinde katkılarını esirgemeyen Milletvekillerimize ve Belediye Başkanımıza şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarında olduğu gibi Kaynarca Mahallesi’nin de yeni yatırımlarla daha nezih ve güzel bir görüntüye kavuştuğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Son yıllardaki devasa yatırımlar, kentsel dönüşüm projeleri, spor tesisleri, parklar, yeşil alanlar, alt ve üst yapı yatırımları neticesinde artık çevre yolunun altı tabiri tamamen ortadan kalktı. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu bölgenin gerek fiziksel gerekse de sosyal, sportif, eğitim ve sanatsal yönden dönüşümü için güzel hizmetlerimizi teker teker hizmete sunup, yaşanan değişime öncülük ediyoruz. Kiltepe, Çarmuzu, Kaynarca, Melekbaba, İlyas, Bentbaşı, Çavuşoğlu ve diğer tüm mahallelerimizin yaşam standardını yükselten yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kaynarca mahallemizde sokak sağlıklaştırma projesiyle başlattığımız hizmet atağımızı sosyal tesis ve park projemiz ile taçlandırmış oluyoruz. Fadıl Baba Camimizin etrafını düzenleme, yenileme ve daha nitelikli bir hale getirmek adına yaptığımız çalışmaların neticesinde bölgenin ihtiyaç duyduğu güzel bir sosyal ve sportif yaşam alanımızı hizmete sunmaya hazırlanıyoruz. Sosyal tesisin yanı sıra basketbol sahası, yeni nesil oyun grupları, kamelyalar ve oturma gruplarıyla bir zamanlar atıl vaziyette olan bu alanımızı güzel bir projeyle baştan aşağıya dönüşümünü sağladık. Buradaki sosyal tesisimiz içerisinde 4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklara eğitim hizmetleri vereceğimiz Erdem Okulumuzun yanı sıra hobi ve meslek edindirme kurslarımızı da açarak burayı daha hareketli ve dinamik bir yapıya kavuşturacağız. Her yaştan vatandaşımızın faydalanacağı güzel bir projeyle ilçemizdeki yeni yaşam alanlarımıza bir yenisini daha eklemiş olacağız. İlçemizin hızla gelişen bölgelerinden olan Kaynarca mahallemizi bu ve benzeri tüm yatırımlarımızla daha cazip hale getireceğiz. Seçim döneminde burada yaşayan hemşerilerimizin talep ettiği bir vaadimizi daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bununla birlikte hali hazır imar planlarında yer alan bu bölgedeki bazı yolları açmıştık, planlamaya aldığımız diğer yol güzergahlarının da alt malzeme serimlerini yaptık, asfalt sezonunda inşallah bu yollarımızı da açarak Kaynarca mahallemizin ulaşım ağını daha güçlü hale getirmiş olacağız. Mahallede yürütülen tüm çalışmalarda ekiplerimize yardımcı olan muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum ” şeklinde konuştu.
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise bölgede hayata geçen yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediyesini tebrik ederek kutladı.
Kaynarca Mahallesi’nin güzel ve kaliteli yatırımlara kavuşmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan Çakır, "Yeşilyurt Belediyemizin Kaynarca mahallesindeki yatırımlarını yerinde inceledik. Yerel yönetimlerimizin yatırımları, projeleri ve hizmetleri neticesinde Malatya artık bir bütün halinde büyüdüğünü ve geliştiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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