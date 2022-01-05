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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ödüllü hadis ezberleme yarışması

İHA

Ödüllü hadis ezberleme yarışması

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından ödüllü hadis ezberleme yarışması düzenlenecek.
İslam dininin temel kaynaklarından biri olan hadis ilmini gençler arasında yaymak, tanıtmak özellikle sosyal hayata ışık tutacak inanç, ibadet ahlakla ilgili hadisleri okumak, anlamak, yorumlamak ve ezberlemek isteyen öğrencilerin başarılarına rehberlik etmek amacıyla düzenlenen Ödüllü hadis ezberleme yarışması başvuruları 17 Şubat’a kadar İnönü Üniversitesi web sayfasından yapılacak.
Yazılı sınav 25 Mart 2022 Cuma günü saat 14.00’da İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dersliklerinde yapılacak. En yüksek puan alan 25 dereceye giren yarışmacılar arasında sözlü sınav, 5 Nisan 2022 Salı günü İnönü Üniversitesi kampüsünde uygun görülecek bir salonda yapılacak. Yarışma sonunda, birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye 2 bin TL ve başarı belgeleri verilecek. Ayrıca başarı sıralamasında yer alan ilk 10 kişiye de 750 TL değerinde kaynak kitap paketi ile başarı belgesi verilecek.
Hadis Ezberleme Yarışması’na, İnönü Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisans tamamlama programlarından birine kayıtlı olan tüm öğrenciler başvurabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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